不滿被掛電話！ 嗆假日飛刀手陳義信「你去死」 不起訴原因曝

素有「假日飛刀手」美名的原民會副主委陳義信，去年接獲陌生男子來電嗆聲「你去死」，警方循線查出手機門號由黃姓女子申辦，依恐嚇危害安全罪幫助犯將她函送法辦。不過，台北地檢署偵查認為，「你去死」僅屬情緒性咒罵，未具體指明將對他人加害，難認為惡害告知，不符恐嚇危害安全罪構成要件，且依共犯從屬性理論，黃女提供門號亦難成立幫助犯罪，因此處分不起訴。

檢方調查，去年7月26日下午3時許，陳義信接獲一通陌生男子來電，對方先詢問「你是不是黃○○的舅舅」、「黃○○現在在哪裡」，陳義信表示已10多年未與對方見面、不清楚對方去向，男子則不滿回嗆：「你什麼口氣」。陳義信感到莫名其妙，隨即掛斷電話。

約1分鐘後，對方再度來電，先詢問確認：「你是不是陳義信？」接著嗆聲「你去死」。陳義信不願與對方糾纏，再度掛斷電話並報警處理。

警方追查發現，該男子使用預付卡門號撥打電話，而該門號為高雄市黃姓女子申辦，認為她提供SIM卡給陌生男子使用，涉嫌幫助恐嚇危害安全罪，因此將她函送台北地檢署偵辦。

不過，檢察官調查認為，陌生男子雖口出「你去死」，但僅屬情緒性發洩或惡毒咒罵，未具體表示將對告訴人實施任何加害行為，與刑法「恐嚇危害安全罪」須有「惡害告知」的構成要件不符。

檢方指出，幫助犯成立須以「正犯行為已著手犯罪」且具違法性為前提，本案陌生男子的言語既未構成恐嚇危害安全罪，黃女提供門號SIM卡的行為，自難認為幫助犯罪，因此認定罪嫌不足，處分不起訴。

陳義信有「假日飛刀手」之稱，源於他在1990年代職棒全盛時期的表現。當時效力於兄弟象隊的他，以控球精準、球路刁鑽聞名，投球如飛刀般讓打者難以掌握，因而被球迷稱為「飛刀手」。其中，陳義信在1993年締造單季20勝紀錄，至今仍是本土投手難以突破的門檻，也讓「假日飛刀手」的稱號成為台灣職棒史上具代表性的球員標誌之一。

