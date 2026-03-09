北市母女檢舉違停險遭撞 駕駛加速逼車還嗆「撞行人怎麼樣」！

警方現場對違規駕駛開單告發。（記者姚岳宏翻攝）

台北市中山區松江路巷弄內日前發生1起因檢舉違規停車引發的激烈衝突，1對母女行經標線型人行道時，發現車輛違停並拍照檢舉，引發駕駛強烈不滿，該名駕駛態度惡劣，還疑似刻意加速逼車，甚至下車以身體衝撞母親，警方獲報到場，除對違規駕駛開單舉發，針對當事人提告的恐嚇與性騷擾部分，也已受理並將函送地檢署偵辦。

當事人母女在Threads寫下整個驚險過程，本月5日晚間7時許，吳姓女子與女兒行經松江路108巷，發現汽車違停於標線型人行道，導致行人被迫繞走馬路，母女拍照檢舉時，1名男車主搖下車窗惡言質疑，並堅稱自己沒有違規，當女兒回頭準備再次拍攝時，該車輛竟突然朝2人加速駛來並急煞，險些釀成意外，讓母女倆飽受驚嚇。

據當事人指控，駕駛下車後反批母女擋路找麻煩，甚至囂張大嗆「我撞行人怎麼樣！」衝突過程中，該駕駛不僅在禁菸區違規抽菸，更以身體碰撞吳女的胸部與手臂。

警方趕抵現場後立即將雙方隔開勸阻，並依據《道路交通管理處罰條例》第55條「於標線型人行道臨時停車」，對違停駕駛製單開罰。

針對駕駛失控逼車及肢體接觸的行徑，吳女事後堅決至派出所提出恐嚇與性騷擾告訴，中山分局證實目前已依規定受理報案，後續將通知涉案駕駛到案說明並依法函送。警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性並即時報警求助，面對任何暴力行為絕對嚴加查辦。

