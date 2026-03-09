萬華兇殺案》疑感情糾紛 48歲男子被砍1刀 失血1小時身亡

警方前往五股觀音山區逮捕曾等3人。（記者王冠仁翻攝）

台北市昨發生一起兇殺案，48歲張姓男子與38歲李姓女友交往，他不滿李女近來與「乾哥哥」42歲曾男過從甚密，他找來48歲江男，前往李女位在青年路住處談判，李女則由曾男、曾男的32歲江姓女友陪同。期間雙方一言不和，曾拿起水果刀砍向張左肩，眾人見血濺現場，嚇得鳥獸散；張受傷後仍有意識但無力呼救，還被獨自留在現場，失血1個小時才被發現，送醫不治。

警方調查，張等5人彼此認識，他們都有毒品前科，平時各自打零工、從事服務業維生，過去也經常出入李女位於台北市青年路住處。張近來發現，李女與曾男過從甚密，他醋勁大發，兩人多次為此事爭吵，李女則稱因為此事已與他分手。

請繼續往下閱讀...

昨凌晨3時許，江男開車載著張男，前往李女住處談判、想挽回感情，當時李女與曾男、曾男的江姓女友在場。張與李談沒幾句就爆發口角，曾見狀，上前護著李，張越發生氣，混亂中，曾拿起屋內水果刀朝張左肩砍去，張血流如注、受傷倒地。

曾隨即與江女、李女落跑，江男也不知所措，慌忙離去，獨自留下受傷倒地的張男。由於眾人鳥獸散時沒有關上住處大門，1個多小時後，附近鄰居經過看到屋內血跡斑斑，嚇得報警；張被送往台大醫院急救，但因失血過多、回天乏術。

江男事後良心過意不去，昨早11時許跑到青年路派出所投案。警方追查曾等3人足跡，他們案發後搭計程車先後跑到板橋、中和、五股，還在五股換了3個地點躲避追查；警方以車追人，最終在五股觀音山區一處路段將其攔截逮捕，並在李女身上查獲安非他命、安非他命吸食器、海洛因、依托咪酯菸油及菸彈等毒品。

據了解，曾等3人聲稱見到張男被砍後，認為傷勢不重沒有致命，但擔心惹禍上身才一直逃竄；江男則說雖然陪同張去談判，但見情況失控，慌亂之中嚇得落跑，沒想到要幫忙叫救護車。

警方說，雖然江男與張男一同前往談判，但他也出現在命案現場，為求慎重，仍將他與曾男、江女、李女都依殺人罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

曾嫌案發前陪同李女前往。（記者王冠仁翻攝）

警方逮回曾男、江女、李女。（記者王冠仁翻攝）

警方在李女身上查扣毒品。記者王冠仁翻攝）

警方在場查扣兇刀。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法