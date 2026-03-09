為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老翁摸孫女下體一審緩刑 二審批罔顧人倫改判4年6月

    2026/03/09 12:43 記者楊心慧／台北報導
    新北市中和區一名老翁於2024年暑假期間，竟猥褻孫女，以手撫摸7歲孫女下體2次。（示意圖）

    新北市中和區一名老翁於2024年暑假期間，竟猥褻孫女，以手撫摸7歲孫女下體2次。（示意圖）

    新北市中和區一名老翁於2024年暑假期間，竟猥褻孫女，以手撫摸7歲孫女下體2次，女童母親憤而對公公提告，新北地院一審因老翁犯後態度良好，給予緩刑。檢察官提起上訴，高等法院認為，老翁忽視身為祖父，竟違反女童意願強制猥褻，導致其身心受創，留下難以磨滅陰影，撤銷老翁的緩刑，改判刑4年6月。可上訴。

    判決指出，女童的父母親於暑假期間幫她報名夏令營，但因為父母親皆有上班，無法等候夏令營的接駁車，只好將女童先送到老翁家中等接駁車，沒想到身為祖父的老翁，竟兩度趁著孫女在自家等候接駁車時，強行猥褻，雖然孫女奮力推開，但他仍將手伸入內褲撫摸，回家後孫女將阿公的所作所為告訴父母，母親憤而對公公提告。

    老翁對案情坦承不諱，檢方依家暴加重強制猥褻罪提起公訴。一審新北地院審理，考量老翁坦承犯行，犯後態度良好，判處有期徒刑2年，但獲得5年緩刑的機會，並接受20小時的法治教育課程。

    檢察官不服判決提起上訴，認為女童年紀尚小，無法自力救濟，老翁利用權勢地位壓制被害人性自主意願，應加重其刑，但原審判決卻泛稱被告未以兇器或言詞恐嚇女童，認定犯罪情節輕微，忽視被告是女童的祖父、年紀差距甚大，女童該如何劇烈反抗，此認定無視刑法第222條保障未成年人的立法目的。

    二審高院合議庭審酌，老翁身為女童的祖父，知悉女童案發時際年齡僅7歲，竟為滿足一己色慾，罔顧人倫，違反女童意願進行強制猥褻，影響其人格發展，損及女童對兩性關係及家庭觀念的認知，造成永不可抹滅的傷害，考量孫女及媳婦都不願接受和解，因此撤銷緩刑，改判有期徒刑4年6月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

