    嘴秋的代價！皮包遺失派出所報案譙警三字經下場出爐

    2026/03/09 12:07 記者陳建志／台中報導
    台中一名黃姓男子皮包遺失前往派出所報案，卻不滿員警問太多口出「幹X娘」，當場遭逮捕，台中地院審理後，依侮辱公務員罪，判處拘役50日。（記者陳建志攝）

    台中一名黃姓男子，2023年8月因皮包遺失前往台中市警局第六分局西屯派出所報案，受理的蔡姓員警詢問遺失錢包的內容物時，黃男疑似覺得員警問太多、態度不佳，竟當場譙三字經，遭員警依妨害公務逮捕，台中地院審理時黃男坦承犯行，並與員警達成和解，一時衝動換來侮辱公務員罪，遭判處拘役50日，如易科罰金以新台幣1仟元折算1日，可上訴。

    判決指出，黃姓男子2023年8月16日凌晨2點多，因皮包遺失前往台中市警局第六分局西屯派出所報案，當時由蔡姓員警受理，沒想到員警跟他確認遺失錢包的內容物時，黃男疑似覺得員警問太多、態度不佳，當場在受理報案區以「幹X娘」辱罵員警，蔡員依妨害公務將他逮捕。

    台中地院審理時，黃男坦承犯行，並有蔡員證詞，以及蔡員的密錄器影像可佐證，犯行明確。

    台中地院發現，黃男先前因詐欺罪判刑5年4月，並在2021年年3月假釋出獄，不過因與本案的犯罪型態、情節不同，關聯性薄弱，不構成累犯加重其刑。

    台中地院法官斥責，黃男為智識成熟的成年人，竟無視國家公權力存在，對執行公務的員警口出惡言辱罵，已妨礙員警執行公務，侵害公務員執法尊嚴及藐視執法公權力，行為可議。考量已坦承犯行，並與蔡員無條件成立調解，依侮辱公務員罪，判處拘役50日，可上訴。

