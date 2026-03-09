堰塞湖警戒發布光復鄉長仍在旅遊、聚餐、植牙 虛構撤離完成

花蓮地檢署查出光復鄉公所去年923堰塞湖洪災前，涉嫌虛構撤離人數。（記者王錦義攝）

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死 花蓮光復鄉長林清水起訴求刑10年

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署偵辦光復鄉長林清水、秘書張源寶、民政課長王詠濬涉嫌公務員廢弛職務釀成災害等案件，檢方查出發布警戒後，鄉長林清水仍在宜蘭參訪，甚至在紅色警戒強制撤離令發布後還跑去植牙，事後虛構陳報強制撤離數據，今天依涉犯刑法第130條之公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，把林清水等三人均提起公訴，檢方向法院求處十年重刑。

請繼續往下閱讀...

檢方查出並還原時序，發現去年9月20日樺加沙颱風來襲，花蓮縣政府民政處通知光復鄉長林清水預作撤離整備，林清水仍在宜蘭參訪，9月21日上午11點林保署花蓮分署發布「黃色警戒」，建請提前將弱勢族群先行撤離，下午三點，中央災變中心擴大影響範圍，光復鄉由3村擴大為10村，共計1744門牌，林清水因參訪行程未參加，請秘書張源寶視訊與會。

林清水、張源寶二人明知道中央已把疏散撤離範圍大幅擴大，防災工作繁重，且刻不容緩，林清水竟未立即坐鎮投入指揮防災工作，去年9月21日晚間六點，鄉長林清水與秘書張源寶未參加中央災變中心會議，反跑去光復一間小吃店聚餐。隔日上午七點，林保署花蓮分署續發布「紅色警戒」，建請立刻執行「強制撤離」。

檢方發現，花蓮縣政府民政處乃多次通報、聯繫，要求光復鄉公所依最新範圍對保全戶「逐戶」清查人口及進行預防性撤離宣導，但林清水等人仍輕忽通知，在9月22日上午8點，仍按照表定行程舉行與撤離工作無關的民防團訓練，結束後僅通知少數村長，對少數重點區域執行強制撤離，其餘保全戶則僅宣導「垂直避難」或「依親」，也未協調警方派員淨空「警戒區域」，使不知情民眾、車輛猶在「警戒區域」內如常活動。

9月22日下午2點多，鄉長林清水竟擅離災害防救指揮官職守，前往鳳林鎮牙醫診所植牙，置影響範圍內未執行撤離之大同村等7個村落居民之生命安全於不顧。檢方查出，林清水等三人，為應付中央災害應變中心及花蓮縣政府督導，明知從未實際清查影響範圍內實居人口，亦未強制撤離所有保全戶，竟由林清水與王詠濬討論以比例換算相關執行撤離數據。

民政課長王詠濬在應變管理資訊系統（EMIC）中虛構陳報歷次數據，檢方舉例，去年9月23日下午1時46分所登載大平村等10村預計撤離人數8451人、實際撤離人數3213人（收容人數169人、依親3044人）、累計撤離人數3213人（剩餘5238人為垂直避難），僅其中收容人數係依據光復高職實際收容人數登載，其餘人數均自訂比例估計捏造而來。

去年923當天上午10點，林清水直接向花蓮縣災害應變中心謊報「已完成預防性撤離並無任何問題」，其他相關災害防救機關即未採取進一步之協助或督導作為。9月23日下午2點50分許，馬太鞍溪堰塞湖由壩頂溢流，下午3時8分許沖毀馬太鞍溪橋並沖破南岸堤防後，瞬間淹沒「警戒區域」，釀成共計19名在「警戒區內」、住在只有一樓平房的民眾，遭驟然而至之水土泥沙淹沒口鼻導致窒息死亡。

檢方認為，被告林清水等3人身居地方公務要職，負有保護人民生命、財產安全及防止災害擴大之法定職責，均知悉馬太鞍溪堰塞湖溢流具有高度危險性，於撤離範圍擴大且紅色警戒發布後，應全力投入災害防救工作，竟罔顧權責機關之一再指示、提醒，廢弛執行「強制撤離」之職務。

甚且被告林清水於應全力防災之際，猶耽於植牙私務，更與被告王姓課長合謀偽造撤離數據粉飾太平，被告張姓秘書也配合推諉，致使19名無辜民眾逃生不及慘遭溺斃，嚴重破壞國家公務體系信譽。檢方認為，被告林清水3人犯後多所推諉、飾詞狡辯，未曾對所釀致之巨災表示歉意，迄今未見有何悔悟，犯後態度顯屬惡劣。

為維護法治紀律及社會公平正義，並撫慰被害人家屬突然遭逢家庭巨變之創傷，花蓮地檢署建請就被告林清水量處公務員廢弛職務釀成災害罪法定刑度最重之有期徒刑10年，被告張男及王男均量處有期徒刑9年，以示懲儆。而羈押中的林清水，下午將由法院召開移審庭（羈押庭）決定是否續押；而秘書張源寶手機關機，無法取得回應。

災民說，一級警戒先去宜蘭玩吃吃喝喝後 回來又接著七福吃吃喝喝，水衝下來的當時小七、全家、統冠、全聯、農會超市都在營業中 還要說有通知撤離，鬼會相信，然後災情期間他跟他老婆還在大華村跟災民搶便當，村長會出來幫鄉長夫妻留便當引起災民不滿。什麼都要領，後來志工發現是鄉長夫人跟鄉長都覺得不可思議，這種人被起訴罪有應得。

花蓮地檢署查出光復鄉長林清水去年923堰塞湖洪災前，涉嫌虛構撤離人數。（記者王錦義攝）

去年923馬太鞍溪上游堰塞湖洪災，造成光復、萬榮受災。（資料照）

去年923馬太鞍溪上游堰塞湖洪災，造成光復、萬榮受災。（資料照）

花蓮地檢署查出光復鄉長林清水去年923堰塞湖洪災前，涉嫌虛構撤離人數。（資料照）

花蓮地檢署查出光復鄉長林清水去年923堰塞湖洪災前，涉嫌虛構撤離人數，檢方還原時序。（檢方提供）

花蓮地檢署查出光復鄉長林清水去年923堰塞湖洪災前，涉嫌虛構撤離人數，檢方還原時序。（檢方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法