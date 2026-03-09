為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    遭指「雙重黨籍」、誤導性民調 徐欣瑩委託律師按鈴告發

    2026/03/09 12:02 記者廖雪茹／新竹報導
    針對遭指「雙重黨籍」、誤導性民調，國民黨立委徐欣瑩今天委託律師練鴻慶偕同辦公室發言徐維遠到新竹地檢署按鈴告發。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長初選，立委徐欣瑩針對臉書某粉專指稱徐欣瑩「雙重黨籍」，甚至有民眾接到電話詢問「是否知道徐欣瑩已經脫黨參選？」等帶有誤導性的民調提問，今天委託律師，偕同辦公室發言人徐維遠前往新竹地檢署正式按鈴告發，請司法機關釐清相關不實訊息來源及可能涉及的違法行為。

    徐維遠表示，新竹縣是1座以科技、理性與制度精神聞名的城市，政治競爭可以激烈，但不能建立在造謠與誤導之上。「民主可以競爭，但不能造謠；初選可以激烈，但不能造假。」

    徐維遠說，近期出現的相關惡意指控，已經超出正常政治評論範圍，甚至疑似透過特定方式散布不實訊息。這不只是對徐欣瑩個人的攻擊，更可能傷害整個黨內初選制度的公信力。「如果今天假訊息可以被容忍，明天被傷害的就是新竹的民主。」

    承理法律事務所律師練鴻慶表示，針對某臉書粉專撰文指稱徐欣瑩「雙重黨籍」，以及民眾檢舉接到「知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎？」的假民調、真誹謗電話，已蒐集相關資料，提供檢方偵辦。

    徐欣瑩辦公室呼籲鄉親，共同拒絕惡意抹黑，讓新竹縣的初選回到公平、公開、理性的競爭軌道，並透過乾淨的制度選出國民黨最強的候選人。面對各種攻擊，徐欣瑩仍將持續以政策、願景與服務回應選民期待，同時透過法律程序釐清事實，讓新竹的政治回到清白、公平與理性的競爭。

