    社會

    少年放學驚見4500元腳踏車不翼而飛 嫌犯落網辯未上鎖以為是廢棄

    2026/03/09 11:43 記者陸運鋒／台北報導
    徐男將停放在捷運南港展覽館站附近的腳踏車騎走，落網時辯稱是因為未上鎖，以為是廢棄的才會騎走。（記者陸運鋒翻攝）

    徐男將停放在捷運南港展覽館站附近的腳踏車騎走，落網時辯稱是因為未上鎖，以為是廢棄的才會騎走。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市南港區一名國中少年放學後，驚見停放在捷運站附近的腳踏車不翼而飛，隨後由母親向警方報案，南港分局警方調閱多支監視器，循線將徐姓男子追查到案，而他辯稱是因為腳踏車未上鎖，以為是廢棄的才會騎走，詢後依竊盜罪嫌送辦。

    南港警分局調查，被害15歲國中少年於1月時，將價值4500元的shimano腳踏車，停放在捷運南港展覽館附近後前往學校上課，但一時疏忽並未上鎖，放學後發現愛車不翼而飛，焦急得將此事告訴母親，隨後由母親代為向警方報案。

    據知，警方調閱多支監視器後，發現嫌犯見腳踏車未上鎖，且該處無人看管，便大剌剌地騎乘離去，經持續清查比對掌握59歲徐嫌身分，並於上月底通知其到案說明。

    警詢時，徐嫌辯稱當時腳踏車是倒在地上且未上鎖，以為是廢棄車輛可以任意騎乘，才會擅自騎走，警詢後，將其依竊盜罪嫌將徐嫌函送士林地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾停放機車或自行車務必隨手上鎖，且勿將貴重物品留置於車上或車廂內，另遇無人看管之財物時，勿存有僥倖佔據心理，以免觸犯侵占或竊盜等罪。

