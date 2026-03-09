為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    夫妻爭吵女持刀嚇壞民眾 警盤查可疑男搜出喪屍煙彈

    2026/03/09 11:16 記者陸運鋒／新北報導
    警方到場後，未發現有女子持刀，但在江男身上搜出喪屍煙彈，詢後移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市永和區環河西路一段、保安路口附近，今天凌晨傳出有一名女子持刀在路邊閒晃，路過民眾嚇壞連忙報案，警方趕抵時，未發現有持刀情事，搜尋後發現一名可疑的江姓男子，隨後在身上搜出毒品喪屍煙彈，經了解後，得知是他前來尋找一對夫妻友人，但夫妻檔發生爭吵，女子因而氣憤持刀，警方正積極追查中。

    網友今在社群threads貼文指出，半夜開車時遇到有人疑似持西瓜刀在馬路上晃來晃去，不知道是在找仇人還是隨機，目測至少有3人，其中女子眼神超可怕，後面還有2名男子，已經報案請民眾注意安全。

    永和警分局表示，接獲報案隨即派員到場，並未發現有女子持刀情事，經擴大尋找後，發現37歲江姓男子相當可疑，經盤查後，在江男身上搜出毒品依托咪酯煙彈1顆，詢後依違反毒品危害防制條例偵辦。

    經詢問後，江嫌稱當時是在該處訪友，但這對夫妻檔突然發生爭吵，女子因此持刀，隨後已搭計程車離去，沒有人員受傷；警方已掌握該名女子身分，正積極追查，將依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市永和今晨傳出女子在街頭持刀，警方到場了解後，發現是一對夫妻爭吵，女子憤而持刀，已積極追查其下落。（記者陸運鋒翻攝）

