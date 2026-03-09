WBC台韓戰台南應援場女踩國旗 傳警勸導反遭嗆 警：將通知查辦

有民眾錄下一名女子在WBC台、韓大戰台南應援場踩踏國旗約半小時並PO上網路社群。（取自網路社會事新聞影音）

世界棒球經典賽（WBC）台、韓大戰，台南市府昨日在安平區永華市政中心西側廣場設轉播應援場，有民眾錄下該場1名女子腳踩國旗約半小時並PO上網，警方到場勸導反遭到她嗆聲。警方表示，當時女子與其他民眾有口角糾紛，勸導時情緒激動，後來才緩和，有掌握其身分，如涉及刑法毀損國旗罪嫌，會依法函送檢方偵辦。

轄區南市警四分局調查，昨（8）日下午1時50分許，永華市政中心西側廣場正在轉播 WBC賽事應援，現場維安員警聽到該女子（約30歲）所在位置有高分貝音量傳出，即上前了解，得知是女子是其他民眾發生口角糾紛。

女子見員警趨前時、情緒變得更激動，持續對員警大聲嗆聲說道「你打擾我看球、你以為你是誰啊、已經影響到我權利了」，員警制止、安撫女子激動情緒，後來女子情緒漸緩和並繼續看球賽，直到比賽結束後離去。

警方說，當下並不知道女子先前有踩踏國旗的行徑，是有民眾對女子踩踏國旗的行為錄影，之後再PO上網路社群。警方已掌握該女子身分，將依法通知她到案接受調查、說明，調查結果如有違反刑法第160條毀損國旗罪嫌，將依法函送台南地檢署偵辦。

員警到場勸導情緒激動的女子（左黑衣者），反遭女子大聲嗆聲。（取自網路社會事新聞影音）

