    首頁 > 社會

    無照駕駛新制上路 嘉市1個月來舉發181件

    2026/03/09 10:53 記者丁偉杰／嘉義報導
    無照駕駛交通新制上路，嘉市警方加強取締違法者，籲請民眾守法上路。（嘉市警方提供）

    無照駕駛交通新制上路，嘉市警方加強取締違法者，籲請民眾守法上路。（嘉市警方提供）

    為遏止無照駕駛亂象，今年元月31日起大幅提高罰鍰金額並加重連帶責任，嘉義市警察局統計指出，新法上路1個多月，共計舉發無照駕駛181件，顯示仍有部分民眾心存僥倖違規上路，呼籲民眾守法上路。

    交通新制規定，無照騎乘機車最高可罰3萬6千元，駕駛小型車與大型車最高分別提高至6萬元與8萬元；同時明定車主若明知對方無照仍借車，將與違規駕駛人同額受罰，情節重大者甚至可吊扣車牌或沒入車輛。

    新制也同步拉長累犯追溯期至10年，第二次違規即直接處以最高額罰鍰，並吊扣牌照6個月，再犯罰鍰採無上限累加制，警方執法時可當場移置車輛、扣繳牌照，並與駕照資格連動，肇事致人重傷或死亡者，將面臨吊銷駕照且終身不得再考的最重處分。

    嘉市警方表示，新法上路1個多月，共計舉發無照駕駛181件，分析取締案件年齡層分布，其中未滿18歲17人、18歲至64歲132人、65歲以上32人，顯示無照駕駛行為，並非集中於特定族群，各年齡層皆有違規情形。

    警方說，另在取締案件中，涉及交通事故而舉發無照駕駛計85件，顯示無照駕駛對道路交通安全仍具有一定風險，提醒民眾務必依規定考取駕駛執照後再上路行駛，切勿抱持僥倖心理違規駕駛。

