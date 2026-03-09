已婚組長辦公室調情女同事？ 台中大雅警分局：查無此事

有員警在臉書社群「靠北police」po文指控大雅警分局一名已婚組長將辦公室當約會地點，與女同事甜蜜調情。（擷取自臉書「靠北police」）

有員警在臉書「靠北police」PO文，指稱台中市大雅警分局某已婚組長，將辦公室當成約會地點，每日與女同事調情，讓他早餐都要吐滿地；大雅警分局今調查指出，並未有這種情形，而PO文也引來網友吐槽「你去跟他講呀，無膽，連這種芝麻小事也在PO，這樣都能當警察，難怪民眾對警察這麼反感」，還有人嗆聲「有本事就明講哪一組」。

有員警在「靠北police」PO文「大雅分局某已婚組長，你可不可以別把分局當成你約會女同事的地點，每天聽你們的甜蜜調情，我的早餐都要吐滿地了，每天聽你們的甜蜜調情，我的早餐都要吐滿地了」。

不過，針對這項指控，大雅警分局表示，經初步調查，並未發現有這種情形，也沒有同事反映造成不適，強調若有人具名檢舉，一定調查處理。

網友對於PO文內容，有人反諷「會不會是食物中毒引起的嘔吐？」；還有人說「既然要爆料就大聲說出是那位組長」，「上報市長1999」；有人則諷刺「軍公教警消真假國企廣設炮房，聚餐炮交，真本事呀」。

