    首頁 > 社會

    操盤空殼公司洗錢！麻辣鍋「滿堂紅」負責人淪詐團大帳房檢求刑10年

    2026/03/09 10:19 記者劉詠韻／台北報導
    檢方認為，仍有部分共犯尚未到案，且蔡閔如、牟得真、雷智翔等人於偵查期間供詞多有閃爍，具勾串共犯及滅證之虞，已向法院聲請續押。（資料照）

    檢方認為，仍有部分共犯尚未到案，且蔡閔如、牟得真、雷智翔等人於偵查期間供詞多有閃爍，具勾串共犯及滅證之虞，已向法院聲請續押。（資料照）

    知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司負責人蔡閔如，涉嫌與跨國詐騙集團合作，並利用10多家空殼公司層層轉帳、隱匿贓款。台北地檢署偵辦假投資、假檢警詐騙案時發現，該集團不法所得高達9億餘元，其中逾1億元流入14家公司帳戶洗錢，包含滿堂紅相關帳戶。檢方認定蔡女主導洗錢網絡，協助處理贓款5287萬餘元，依洗錢防制法等罪起訴18名幹部，並建請法院對蔡女從重量處10年徒刑。

    起訴書指出，現年48歲的蔡閔如為滿堂紅國際餐飲、安寶創新、富比高數碼（後更名為德興行銷）等多家公司的實際負責人，自2025年7月起與詐團深度合作，並指示核心幹部雷智翔、何居易及江姓男子等人，分別出任多家公司登記負責人或會計，藉此成立空殼公司作為洗錢節點。

    北檢調查，相關公司包括安寶創新、富比高數碼（後更名德興行銷）、滿堂紅國際餐飲、滿堂紅餐飲開發、台灣森源林業、新鴻佳、瑰鑫國際、寶來鑫創投、釧瓏公司、仁川公司、旺紅公司及金華苑國際等，均被用來層層轉帳、隱匿詐騙贓款。

    詐騙所得匯入後，先透過第二層至第六層公司帳戶反覆轉帳，以增加金流斷點、規避查緝。檢方發現，期間若遭金融機構稽核，蔡女則指示員工製作「假交易契約」，將異常的大額金流包裝成正常商業往來；待資金完成洗錢流程後，再讓員工將扣除手續費後的款項交付詐團，自己則從中抽取報酬牟利。

    檢方痛批，蔡女於偵查中供述反覆、毫無悔意，犯後態度不佳，建請法院對蔡女量處有期徒刑10年；核心幹部雷、何、江等人建請量處4年，其餘基層員工及提供資料協助者，則建請判處1至2年不等徒刑。

    起訴書提到，本案牽連層面廣泛，仍有部分共犯尚未到案，且蔡閔如、牟得真、雷智翔等人於偵查期間供詞多有閃爍，具勾串共犯及滅證之虞，檢方已向法院聲請續押，以利後續審理及追查幕後詐欺機房。

    「滿堂紅」由資深影評人王清華於2006年創立，2018年進駐信義區貴婦百貨「Bellavita」後名氣大漲。不過，王家父子於2020年因經營理念分歧出售股份，品牌經營權易手後逐漸走下坡，再受疫情與關店潮衝擊，營運轉以加盟模式為主，卻仍難止虧損。

    台北地檢署偵辦假投資、假檢警詐騙案件，發現餐飲公司滿堂紅負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢。（資料照）

    台北地檢署偵辦假投資、假檢警詐騙案件，發現餐飲公司滿堂紅負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢。（資料照）

