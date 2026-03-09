男持刀企圖闖總統府！自稱「神的使者」嗆殺共產黨 被壓制逮捕

李男企圖闖進總統府。（資料照）

65歲李姓男子疑因精神狀況異常，他在今天凌晨時刻，拿著一把水果刀從基隆搭上計程車前往總統府，一下車後就朝著總統府大門處走去。維安軍警見狀上前警戒，他聲稱自己是神明派來的使者，還嗆說「要殺共產黨」。軍警見他精神狀況不穩，上前攔阻並奪下他的水果刀，並將他依恐嚇公眾罪嫌送辦。

警方調查，今天凌晨2時許，李男從基隆搭計程車前往總統府，他一下車就朝總統府大門處走，企圖闖入，維安軍警見狀立刻上前警戒。沒想到這時李男大聲疾呼自己是神明派來的使者，還說拿水果刀是「要殺共產黨」，軍警見他情緒不穩，上前攔下他，並趁機奪下他的水果刀，隨即將他壓制逮捕。

請繼續往下閱讀...

計程車司機告訴警方，李男搭上他的計程車後沒有怪異言行，只說要去總統府，他正納悶怎麼會有人凌晨2點多要去總統府，沒想到事後就接到警方的訪查電話。

警方說，李沒有精神相關病史，也可以正常與人交談，但言詞偏激、狀況有異。警方最後將他依恐嚇公眾罪嫌送辦。

警方逮捕李男。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣李男的水果刀。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法