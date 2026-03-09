前海科館長陳素芬違法進用大姑 涉貪、洩密起訴

基隆地檢署今偵結，認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例等罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用其大姑廖敏惠，因違失情節重大，被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署今年1月15日針對陳涉犯貪污治罪條例圖利罪部分，進行追查，約談2人後，認定2人有串證、滅證及逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准。基檢今偵結，認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例等罪，依法提起公訴。

檢廉調查，陳素芬於2019年4月至2024年11月底擔任海科館館長，而在2021年10月間，有一臨時人員職缺。陳素芬無視公務人員利益衝突迴避法及海科館臨時管理要點相關規定，為了讓具2親等姻親關係的大姑廖敏惠能夠順利入職，除了要求同仁降低學經歷門檻使其符合資格，更直接洩考題給大姑，讓她順利通過筆試，獲得該職位。

此外，廖女更於切結書上虛偽具結稱與陳素芬無3親等內姻親關係，順利取得該職位，並於2021年11月起正式入職。

偵辦人員統計，廖女任職期間共取得薪資、加班費及各項獎金，共計146萬2859元。

檢察官周靖婷偵訊後，認定陳、廖2女共同犯貪污治罪條例中的圖利罪及使公務員登載不實罪；陳素芬部分，另涉洩密罪嫌，今日依法提起公訴，並移送基隆地院審理。

