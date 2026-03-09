為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    前海科館長陳素芬違法進用大姑 涉貪、洩密起訴

    2026/03/09 10:01 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地檢署今偵結，認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例等罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署今偵結，認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例等罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用其大姑廖敏惠，因違失情節重大，被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署今年1月15日針對陳涉犯貪污治罪條例圖利罪部分，進行追查，約談2人後，認定2人有串證、滅證及逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准。基檢今偵結，認定陳、廖2人涉犯貪污治罪條例等罪，依法提起公訴。

    檢廉調查，陳素芬於2019年4月至2024年11月底擔任海科館館長，而在2021年10月間，有一臨時人員職缺。陳素芬無視公務人員利益衝突迴避法及海科館臨時管理要點相關規定，為了讓具2親等姻親關係的大姑廖敏惠能夠順利入職，除了要求同仁降低學經歷門檻使其符合資格，更直接洩考題給大姑，讓她順利通過筆試，獲得該職位。

    此外，廖女更於切結書上虛偽具結稱與陳素芬無3親等內姻親關係，順利取得該職位，並於2021年11月起正式入職。

    偵辦人員統計，廖女任職期間共取得薪資、加班費及各項獎金，共計146萬2859元。

    檢察官周靖婷偵訊後，認定陳、廖2女共同犯貪污治罪條例中的圖利罪及使公務員登載不實罪；陳素芬部分，另涉洩密罪嫌，今日依法提起公訴，並移送基隆地院審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播