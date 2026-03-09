民宿竟是毒窟！ 雲林檢警逮5嫌 阻斷4萬包毒咖啡流入市面

雲林地檢署、雲林縣警局、嘉義縣警局破獲跨雲嘉的製毒集團，逮捕張姓主嫌等5人，查扣大批製毒原料及毒咖啡包。（雲林縣警察局提供）

雲林檢警查獲跨雲嘉縣市製毒集團，逮捕張姓主嫌等5人，查扣大量毒品與製毒器具、原料及7公斤俗稱「一粒眠」的硝西泮、1133包毒咖啡包，雲林地檢署偵查終結依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴5人。

雲林縣警察局刑警大隊接獲線報，指有31歲張姓男子為首的製毒集團在雲林、嘉義地區流竄，與嘉義縣警局組成專案小組，報請雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮偵辦，該集團為躲避查緝，頻繁更換車牌與車輛，且多次更換移動製毒據點。

請繼續往下閱讀...

雲林警方表示，經過一段時間蒐證追查，掌握該集團動線，出動霹靂小組全副武裝攻堅，在民雄一處民宿內當場查獲張嫌及29歲陳男、39歲詹男、30歲曾女、29歲許男等5名嫌犯。

雲林地檢署表示，張嫌等人從去年7月起在嘉義梅山一處偏僻工廠內，由張嫌出資購買製毒化學原料與設備，指示陳、詹2人製作，再將三級毒品硝西泮粉末與其他原料及果汁粉依比例混合，分裝到咖啡包，包裝製成毒咖啡包。

檢方指出，張嫌等人十分狡猾，初期在嘉義梅山製作毒咖啡包，之後又將製毒設備及原料搬到雲林東勢鄉一處民宅，再與外籍人士共同製成毒咖啡包，之後又再次搬到嘉義民雄一處招牌懸掛觀光民宿重新混裝毒咖啡包，以不同包裝樣式掩飾來源持續供應市場。

檢方說，張嫌與許嫌也涉嫌透過通訊軟體Telegram與買家洽談毒品交易，確定後指示許嫌前往雲林縣某國中附近交付。

警方表示，除現場查扣1133包毒咖啡包、7公斤「一粒眠」等毒品，另依現場查扣的毒品原料數量估算，約可再製成4萬多包毒咖啡包，黑市價格逾2000萬元，所幸即時查扣，成功阻止大量毒品流入市面。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

雲林地檢署、雲林縣警局、嘉義縣警局破獲跨雲嘉的製毒集團，查獲大批製毒原料。（雲林縣警察局提供）

雲林地檢署、雲林縣警局、嘉義縣警局破獲跨雲嘉的製毒集團，查獲大批製毒原料。（雲林縣警察局提供）

雲林地檢署、雲林縣警局、嘉義縣警局破獲跨雲嘉的製毒集團，查扣大批製毒原料及毒咖啡包。（雲林縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法