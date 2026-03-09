博奕網站打工輕鬆賺？ 33歲女中詐團圈套淪共犯 賠88萬判緩刑

陳女交付個人帳戶造成10人受害，被判5月徒刑，緩刑5年。（資料照）

彰化縣陳姓女子網路打工，以為操作博奕遊戲網站就可分紅，對方以投注內容輸入錯誤導致虧損，要她透過保單借款來彌補。陳女沒錢，只能交出提款卡帳戶和密碼，再依指示借款並購買虛擬貨幣儲值到博奕遊戲網站。18名被害人匯入300多萬元至她的帳戶，陳女說她自己也是求職打工及投資才會誤入圈套成為共犯，事後和10名被害人和解，以分期付款共賠償約88萬元，彰化地方法院判刑5月，緩刑5年。

判決書指出，現年33歲的陳女2024年6月間，透過LINE接受詐團成員指示，透過彰化至高雄的客運巴士，將自己銀行及郵局帳戶的提款卡及密碼，寄到高雄總站，也把自己申辦的maicoin、max、Ace、Ry Bit、Hoay BIT虛擬貨幣交易平台會員帳號及密碼以LINE傳送給詐團成員。

被害人都因連結「ebay」網站註冊會員並藉儲值賺取回饋金，又下載「國智選」APP投資股票可獲利等，總共有18名被害人將數萬元到100萬不等金額匯進陳女提供的帳戶，詐團再轉走共約300多萬元贓款。

檢方也查出，詐騙集團是先以打工、在家輕鬆賺的名義吸引陳女加入，表示工作內容是依指示操作博奕遊戲網站，詐騙集團成員後又以陳女投注內容輸入錯誤導致虧損，要她透過保單借款方式來彌補虧損，陳女即依指示借款並購買虛擬貨幣USDT（泰達幣）儲值到博奕遊戲網站。

詐團又以防火牆過期、偵測到多重IP登入帳號遭鎖定等理由，要求陳女再提供手機門號、彰銀、郵局帳戶提款卡、網路銀行帳號及密碼，直到陳女的帳戶遭銀行暫停使用，即要求陳女配合說詞並將帳戶內30萬元臨櫃領出，陳女發現不對才向彰化警方報案。

法官認為，陳女交付銀行帳戶等供詐騙集團使用，導致許多被害人受害，破壞金融秩序，不過考量陳女是因打工及投資動機而誤將帳戶提供給詐團，且犯後坦承犯行，並已與10名被害人達成和解或調解，分別以每月給付數千元等分期付款方式賠償被害人，共需賠償約88萬元，因此依違反洗錢防制法將她判刑5月，得易科罰金，緩刑5年。

