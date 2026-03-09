為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    礁溪溫泉豪宅公廁爆偷拍 AI深偽技術將畫面生成性影像

    2026/03/09 08:54 記者江志雄／宜蘭報導
    礁溪知名溫泉豪宅社區公廁驚傳偷拍女子如廁，涉案的呂姓保全被宜蘭地檢署起訴。（記者江志雄攝）

    礁溪知名溫泉豪宅社區公廁驚傳偷拍女子如廁，涉案的呂姓保全被宜蘭地檢署起訴。（記者江志雄攝）

    礁溪知名溫泉豪宅社區公廁爆發偷拍案，涉案的呂姓保全歷經2年多偷拍，獲取大量影片後，挑選面貌姣好被害女性臉部特徵，藉由AI深偽技術生成不實性影像，檢警目前掌握這些不雅畫面，僅由呂男珍藏觀賞，並未外流。

    案發時間2023年4月到2025年6月初，涉嫌偷拍的呂姓保全沒有前科，多年前到這處知名溫泉豪宅社區任職，住戶沒料到，外表老實的他竟是偷拍色狼，作案地點就在社區管理中心1樓的公廁，廁所開放給男、女使用，檢警查扣手機內留存的檔案，清一色是女性，研判已經過濾掉男性如廁畫面，被害人除了社區住戶，可能也有來訪賓客。

    檢警清查呂男手機中的偷拍檔案，共25名女性受害，有被害人2年多來被偷拍257次，平均每3天被偷拍1次，另外，呂男觀賞影片時，看到1名女子長相清秀，將她與其他被害人照片上傳至AI圖片生成軟體，經由人工智慧模擬演算及深偽技術，進行人臉影像合成，產生長相清秀女子臉部特徵的不實性影像。

    據了解，被害人不乏出身豪門，她們得知如廁被偷拍後，擔心影像外流，淪為色情網站片中的女主角。檢警辦案人員深入追查，現階段查無外流情形，讓被害人暫時鬆一口氣。

    呂姓保全對於偷拍犯行坦承不諱，全案由宜蘭地檢署檢察官偵結起訴，最近移送宜蘭地院審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播