礁溪溫泉豪宅公廁爆偷拍 AI深偽技術將畫面生成性影像

礁溪知名溫泉豪宅社區公廁驚傳偷拍女子如廁，涉案的呂姓保全被宜蘭地檢署起訴。（記者江志雄攝）

礁溪知名溫泉豪宅社區公廁爆發偷拍案，涉案的呂姓保全歷經2年多偷拍，獲取大量影片後，挑選面貌姣好被害女性臉部特徵，藉由AI深偽技術生成不實性影像，檢警目前掌握這些不雅畫面，僅由呂男珍藏觀賞，並未外流。

案發時間2023年4月到2025年6月初，涉嫌偷拍的呂姓保全沒有前科，多年前到這處知名溫泉豪宅社區任職，住戶沒料到，外表老實的他竟是偷拍色狼，作案地點就在社區管理中心1樓的公廁，廁所開放給男、女使用，檢警查扣手機內留存的檔案，清一色是女性，研判已經過濾掉男性如廁畫面，被害人除了社區住戶，可能也有來訪賓客。

檢警清查呂男手機中的偷拍檔案，共25名女性受害，有被害人2年多來被偷拍257次，平均每3天被偷拍1次，另外，呂男觀賞影片時，看到1名女子長相清秀，將她與其他被害人照片上傳至AI圖片生成軟體，經由人工智慧模擬演算及深偽技術，進行人臉影像合成，產生長相清秀女子臉部特徵的不實性影像。

據了解，被害人不乏出身豪門，她們得知如廁被偷拍後，擔心影像外流，淪為色情網站片中的女主角。檢警辦案人員深入追查，現階段查無外流情形，讓被害人暫時鬆一口氣。

呂姓保全對於偷拍犯行坦承不諱，全案由宜蘭地檢署檢察官偵結起訴，最近移送宜蘭地院審理。

