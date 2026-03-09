為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    前電子業工程師淪為車手 判重刑且全賠百萬元

    2026/03/09 08:36 記者陳鳳麗／南投報導
    大學畢業還擔任過電子業工程師，淪為詐團車手，南投地院判刑1年4月，也判全數賠受害婦人100萬元。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣48歲賈姓男子，大學畢業高學歷、曾擔任電子業工程師，卻淪為詐騙集團車手，受騙婦人面交100萬元「投資款」，他收到錢後即交收水手，被警方逮捕時辯稱沒拿到酬勞。賈男不只被判刑1年4個月，婦人也民事求償100萬元，南投地院判賈男全賠。

    判決書指出，賈男前年11月加入詐騙集團擔任車手，詐騙其他份子以電話騙到1名婦人，經多日周旋，婦人心動答應投資，前年12月中旬下午近5點，由賈男先去便利商店列印假的投資公司收據，接著婦人出現交付現金100萬元，賈男則給她假的投資收據。賈男ㄧ拿到錢就把錢交由收水手帶走。

    婦人被騙走100萬元，越想越不對，用line電話想確認一些疑點，但已無人接聽，趕緊向警方報案。警方查到賈男，賈男對上手的資料都推說「不知道」，還辯稱沒有拿到酬勞，但收取詐款、偽造假投資公司收據都罪證確鑿，南投地院先前以共同詐欺取財罪名，判刑1年4月。

    被騙婦人也提起民事訴訟求償100萬元，賈男雖辯稱他是先前也被詐騙才會當車手，還未拿到酬勞，惟南投地院法官認為，賈男已48歲，有大學畢業學歷，且擔任過電子業工程師，以其學經歷及年紀，已有相當智識和社會經驗，所辯不足採信，判決全數賠償被害婦人遭詐騙的100萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

