為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    陸軍上兵因「這句話」 抓衣領欲毆打值星中士判刑

    2026/03/09 08:16 記者陳建志／台中報導
    陸軍航空第602旅邵姓上兵，前年9月對值星中士抓衣領舉拳作勢毆打，被依對長官施強暴、脅迫罪，處有期徒刑7月，緩刑2年。（記者陳建志攝）

    陸軍航空第602旅邵姓上兵，前年9月對值星中士抓衣領舉拳作勢毆打，被依對長官施強暴、脅迫罪，處有期徒刑7月，緩刑2年。（記者陳建志攝）

    陸軍航空第602旅邵姓上兵，前年9月因聽到值星的中士自言自語「媽蛋」，誤認是在侮辱其母親，一時情緒激動，抓住該名中士衣領，舉拳作勢毆打，雖事後道歉仍被移送法辦，台中地院審理時邵男坦承犯行，法官認為因誤會肇致衝突，主觀惡性並非嚴重，依違反陸海空軍刑法之對長官施強暴、脅迫罪，處有期徒刑7月，緩刑2年。

    判決指出，邵姓男子在陸軍航空第602旅擔任上兵通信作業兵，2024年9月19日中午12點多，因休假流程與擔任該日值星的中士發生衝突，竟抓住該名中士衣領，舉拳作勢毆打，連長知道後要求雙方相互道歉，但因行為已嚴重損及長官對部隊的領導統御威信、公務尊嚴及軍中倫常，事後被移送法辦。

    台中地院審理時，邵男坦承犯行，並有多名目擊士官兵的證詞，證明邵男犯下此案。

    法官認為，事發當時因值星中士自言自語「媽蛋」，邵男誤認是在侮辱其母親，一時情緒激動而作勢毆打，是雙方誤會所肇致的衝突，並非無來由的無的放矢，邵男主觀惡性並非嚴重，雖損及長官對部隊的領導統御威信、公務尊嚴及軍中倫常，然對於領導統御功能及部隊機能運作影響有限，犯罪所生危害尚非甚重，審酌犯後坦承犯行，態度尚可，依對長官施強暴、脅迫罪，處有期徒刑7月，緩刑2年，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播