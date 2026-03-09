陸軍上兵因「這句話」 抓衣領欲毆打值星中士判刑

陸軍航空第602旅邵姓上兵，前年9月對值星中士抓衣領舉拳作勢毆打，被依對長官施強暴、脅迫罪，處有期徒刑7月，緩刑2年。（記者陳建志攝）

陸軍航空第602旅邵姓上兵，前年9月因聽到值星的中士自言自語「媽蛋」，誤認是在侮辱其母親，一時情緒激動，抓住該名中士衣領，舉拳作勢毆打，雖事後道歉仍被移送法辦，台中地院審理時邵男坦承犯行，法官認為因誤會肇致衝突，主觀惡性並非嚴重，依違反陸海空軍刑法之對長官施強暴、脅迫罪，處有期徒刑7月，緩刑2年。

判決指出，邵姓男子在陸軍航空第602旅擔任上兵通信作業兵，2024年9月19日中午12點多，因休假流程與擔任該日值星的中士發生衝突，竟抓住該名中士衣領，舉拳作勢毆打，連長知道後要求雙方相互道歉，但因行為已嚴重損及長官對部隊的領導統御威信、公務尊嚴及軍中倫常，事後被移送法辦。

請繼續往下閱讀...

台中地院審理時，邵男坦承犯行，並有多名目擊士官兵的證詞，證明邵男犯下此案。

法官認為，事發當時因值星中士自言自語「媽蛋」，邵男誤認是在侮辱其母親，一時情緒激動而作勢毆打，是雙方誤會所肇致的衝突，並非無來由的無的放矢，邵男主觀惡性並非嚴重，雖損及長官對部隊的領導統御威信、公務尊嚴及軍中倫常，然對於領導統御功能及部隊機能運作影響有限，犯罪所生危害尚非甚重，審酌犯後坦承犯行，態度尚可，依對長官施強暴、脅迫罪，處有期徒刑7月，緩刑2年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法