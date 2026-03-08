為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    色狼在身邊！宜蘭礁溪溫泉豪宅 爆社區保全偷拍25女如廁

    2026/03/08 23:57 記者江志雄／宜蘭報導
    礁溪知名溫泉豪宅社區驚傳保全偷拍女子如廁，已知有25人受害，圖為示意畫面。（資料照）

    礁溪知名溫泉豪宅社區驚傳保全偷拍女子如廁，已知有25人受害，圖為示意畫面。（資料照）

    宜蘭縣礁溪鄉知名溫泉豪宅社區，驚傳呂姓保全涉嫌在社區公廁藏放手機偷拍如廁畫面，再透過AI深偽技術進行影像合成，作案時間逾2年，已知21名成年及4名未成年女性受害，其中1名成年女子被偷拍257次，宜蘭地檢署依違反兒少性剝削防制條例等罪名將他起訴。

    發生保全偷拍的溫泉豪宅社區，傳有不少雙北都會區政商名流砸重金置產，當成渡假休閒使用，諷刺的是，社區主打門禁森嚴、管理嚴謹，想不到自家僱用的保全36歲呂姓男子，利用職務之便偷拍，讓住戶大嘆「內賊難防」。

    根據調查，2023年4月起，呂姓保全在溫泉豪宅社區管理中心一樓公廁內木櫃夾層藏放手機，連接行動電源後，全日開啟錄影功能，2025年6月初才被發現，警方查扣5支手機、6個行動電源、3張記憶卡、微型攝影機、針孔攝影機、wifi攝影器，在手機內查到偷拍畫面、AI合成照片截圖，呂男對偷拍犯行坦承不諱。

    查扣的偷拍畫面中，25名被害人清一色是女性，年紀最小的在案發當下未滿5歲，呂男加以篩選、編輯，並標明時間、綽號，以便反覆觀賞。此案東窗事發後，被害人擔心不雅畫面外流而人心惶惶。

    檢察官痛斥呂男身為社區保全，本應擔負維護治安之責，竟未恪盡職責，反而乘職務之便遂行偷拍犯行，將他人隱私性極高的如廁行為，作為滿足一己性慾工具，犯罪動機低劣。

    檢警掌握呂男偷拍的影片並未外流，他的行為觸犯刑法的無故偷拍影像罪、兒少性剝削防制條例、個資法，檢方偵結起訴後，最近移送宜蘭地院審理。

