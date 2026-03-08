疑恍神失控衝對向自撞山壁 駕駛骨折涉毒駕將送辦

倪男駕駛自小客車行經新北市新店區時，疑打滑失控衝到對向車道撞上山壁骨折，經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，將依法扣車送辦。（記者陸運鋒翻攝）

倪姓男子今天（8日）下午駕駛自小客車，行經新北市新店區新烏路一段時，疑恍神失控衝到對向車道撞上山壁，警消獲報趕抵時，發現倪男全身多處擦傷，且有骨折情況，隨即將其送往醫院治療，經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，將依法扣車送辦。

新店警分局調查，45歲倪男今下午1時許駕駛轎車返家，當時沿新烏路一段往烏來方向行駛，途中疑恍神失控打滑，衝至對向車道後自撞山壁，導致車頭全毀，單線車道方向堵塞，路過民眾見狀紛紛報案，警、消到場時，發現倪男胸部肋骨骨折、全身擦挫傷，隨即將他送往新店耕莘醫院救治，所幸沒有生命危險。

據知，倪男雖無酒駕，但毒品唾液快篩檢後，呈海洛因陽性反應，當場扣車並開單舉發，待尿液複驗結果出爐後，再依公共危險罪嫌函送偵辦，而事故發生後，警方已派拖吊車將事故現場排除，於下午3時許恢復雙向通行。

