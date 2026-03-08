躲國小廁所偷拍辯「撿印章」重判 代理教師認罪和解二審判6月

台中一名林姓代理教師2023年在學校廁所偷拍女童如廁，上訴二審因改口認罪，且與女童和解，台中高分院改判6月徒刑。（記者陳建志攝）

台中某國小一名林姓代理教師，2023年間躲進性別友善廁所如廁，見隔壁間有女童進入上廁所，竟拿手機從廁所下縫隙偷拍，女童發現嚇得趕緊穿上褲子離開，並向導師報告；事後學校調閱監視器，確認林男躲進廁所向警方報案查獲上情。台中地院審理時林男否認犯行，辯稱是為了撿印章，一審判刑4年2月，上訴二審後改口坦承犯行，並與女童達成和解，依拍攝兒童之性影像未遂罪，改判有期徒刑6月，可上訴。

判決指出，這名林姓男子2023年9月間擔任台中某國小代理教師，9月11日下午2點10分，進入學校男女共用的性別友善廁所如廁，2點16分1名女童進入隔壁間上廁所，並請1名女同學在廁所正門外等候，沒想到林男竟從廁間隔板下方約4公分的縫隙，將手機鏡頭伸至女童廁間拍攝。

女童發現手機鏡頭嚇到，急忙穿上褲子，並呼叫女同學進入廁所，2人趕緊離開，林男因此沒得逞，女童立刻到教室向男導師報告，男導師趕到廁所查看時，林男已經早一步離開，不過向學校報告調閱監視器後，確認林男躲進廁所因此向警方報案查獲上情。

台中地院審理時，林男辯稱當時要上廁所，準備要脫褲子時，要拿手機出來，印章掉到地上，因在大號、玩手機遊戲，沒有馬上將印章撿起來，後來左手持手機，用手機往左後方撿印章，強調沒有拍攝女童上廁所的影像。

不過法官不信，認定林男是以「違反本人意願之方法」的方式犯行，一審依兒少性剝削條例的第36條第3項，判刑4年2月，林男不服上訴二審。

台中高分院法官審酌，林男已改口坦承犯行，並與女童達成和解，且一審適用法條有誤，應以兒少性剝削條例的第36條第1項論罪，撤銷一審判決，改判6月徒刑，仍可上訴。

