    高雄毒駕男撞死三寶媽 死者丈夫：法官要重判死刑

    2026/03/08 17:01 記者洪定宏／高雄報導
    毒駕男（中）撞死三寶媽。（讀者提供）

    3月7日晚間約9點20分，30歲楊姓男子吸毒駕駛廂型車，衝撞前方2輛機車，導致43歲李姓女子送醫不治。李女與丈夫養育3名未成年小孩，也是保母，她外出買宵夜返家途中遭此劫難。

    死者丈夫今天接受媒體訪問，難掩悲痛地斥責楊男太可惡，汽車時速應該有破百、都沒有煞車，希望法官要重判楊男死刑；養育的3名子女最年紀最小才幼兒園大班，尚不忍向她告知媽媽身亡的消息。

    高雄警方指出，案發在小港區中安路，楊男追撞前方李女的機車，再追撞52歲陳女及她搭載的9歲女兒，李女受傷嚴重、陳姓母女擦挫傷，李女送醫搶救宣告不治。住楠梓區的楊男是水泥工，他辯稱開錯路、睡著了。

    警方強調，楊男雖無酒駕，但員警搜出1顆喪屍煙彈，經毒駕快篩呈陽性反應，當場以現行犯逮捕，依公共危險（毒駕致死）、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例移送法辦。

    從監視器畫面可見，李女及陳女騎機車過程，楊男直接從後方衝撞，持續往前滑行數十公尺才停止。目擊者聲稱，楊男撞到機車疑似仍未踩煞車，一直拖行約50公尺；楊男下車後，蹲在路邊，精神很差，看起來想睡的樣子。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    熱門推播