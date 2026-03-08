為出北所見雙親準備3000萬賄賂 鼎笙董事長施慶鴻再判6月

鼎笙太陽能董事長施慶鴻吸金被收押在台北看守所（見圖）期間，涉寫信給管理員意圖行賄，新北院審理後依貪污治罪條例行賄罪，判處施男6個月徒刑、褫奪公權，可上訴。（資料照）

鼎笙太陽能董事長施慶鴻吸金被收押在台北看守所期間，涉寫信給北所管理員：「我父母親已經準備3000萬現金酬謝您」，換取出所見雙親一面，管理員拒絕並回報政風室；新北地院審理後依貪污治罪條例行賄罪，判處施男6個月徒刑、褫奪公權，可上訴。

施慶鴻涉對外開設「致富金鑰」、「財富自由班」等投資理財課程，佯稱鼎笙公司具有建置太陽能光電電廠專業能力，可承攬太陽能發電廠建造工程等，投資可獲高額利潤為由向投資人吸金，一審台北地院於2023年12月間依違反銀行法判他12年徒刑。

檢方調查，2025年1月間施男涉寫信給管理員說：「有非常非常重要緊急的事，需要您今日即時的協助」、「我父母親已經準備3000萬現金酬謝您和今日願協助我的長官」、「或您和長官每人酬謝600萬現金」、「機密、保密」等內容的「懇請書」後，於1月28日9時14分許，透過該所舍房門瞻視孔處，請託視同作業人員代為轉交給北所戒護科管理員宋致良，宋致良接獲「懇請書」後即前往舍房，施慶鴻當場表示若協助他早日出所，將給予宋現金籌謝，被宋當面拒絕。

檢方調查，施男不死心，於2025年2月3日再寫信:「被告父母親已經於1月24日準備好3000萬現金要捐款給土城看守所」、「一切都會對外對內保密」等內容的「報告書」後交予宋員，並當面向宋表示會捐款給北所，作為讓他短暫離開北所的對價，仍被管理員當場拒絕，宋並將「懇請書」及「報告書」等文件交予北所戒護科及政風室。

法官審理認為，施男於本案審理時，已就其行求賄賂犯行予以坦認，應依貪污治罪條例規定，減輕其刑；另審酌他對公務員行求賄賂，損害公務員形象，仍應給予一定的刑事懲處，不予免除其刑。

法官斥責施男為求早日出監所，竟欲以高額酬金作為對價，對公務員行賄，破壞監所人員依法執行公務的職務義務與人格，其法治觀念顯有偏差，所為實不足取；惟念被告犯後於審理時終能坦承犯行等，判處上述徒刑。

