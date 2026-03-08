為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    44天取締近千件酒、毒駕 新北警鐵腕大執法績效提升182％

    2026/03/08 16:14 記者徐聖倫／新北報導
    今年1月20日迄今新北進行酒（毒）駕大執法。（記者徐聖倫翻攝）

    今年1月20日迄今新北進行酒（毒）駕大執法。（記者徐聖倫翻攝）

    遏制毒駕、酒駕！近年國內酒駕、毒駕釀禍案件頻傳，新北市警局鑑於此，今年1月20日起啟動「酒（毒）駕大執法」專案，迄今統計已取締988件，相較去年同期增加638件，提升182%，績效卓著。

    新北市警局交通大隊表示，本次取締的988件中，10年內累犯2次以上計73件，另依刑法公共危險罪移送法辦184件；違法違規駕駛除依刑法究辦及道路交通管理處罰條例重罰外，並吊扣車輛牌照及移置保管，展現警方強力執法、守護市民安全的決心。

    在高強度執法嚇阻下，新北市酒毒駕交通事故亦呈下降趨勢，自1月20日至3月5日止共發生28件，較去年同期減少4件，下降12.5%，顯示強化執法與事故防制作為已逐步發揮成效。

    新北市交大提醒用路人，道路交通管理處罰條例已於今年1月31日施行新制，違反第35條規定有酒駕、毒駕或藥駕行為者，將移置保管車輛並吊扣車輛牌照；若肇事致人重傷或死亡，將吊銷駕駛執照，且終身不得再考領。

    新北市警局強調，維護交通安全是警方長期且持續的工作，未來將持續結合科技執法與機動攔查，強力取締酒駕、毒駕及各項重大違規行為，呼籲民眾務必守法駕駛、拒絕酒毒駕，共同維護安全用路環境，確保每位市民都能平安回家。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市警局44天取締988件酒駕、毒駕。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局44天取締988件酒駕、毒駕。（記者徐聖倫翻攝）

