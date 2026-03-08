隊友倒戈！新北男借人5000討債成亂鬥 同伴護女友狂刺他8刀

37歲廖姓男子帶著劉姓友人到新北市蘆洲賴姓男子住處討債，雙方爆發拉扯，劉男女友在混亂間被廖男推擠，劉男竟倒戈持水果刀攻擊，被警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

37歲廖姓男子為討債，昨晚帶著劉姓友人到新北市蘆洲賴姓男子住處，43歲賴男這方3人不甘示弱，與廖男發生口角還爆發拉扯，劉男的女友在混亂間被廖男推擠，劉男竟倒戈持水果刀攻擊廖男，導致其身中8刀，所幸沒有傷到要害，保住一命。警方後續循監視器，逮捕當時在場鬧事的劉男、賴男等共5人，警詢後依法送辦。

據悉，廖男於月前借了5000元給賴男買依托咪酯煙彈，但賴男遲遲不還錢，讓廖男不耐煩，昨晚帶著劉姓友人與其女友一起來到蘆洲區信義路賴男住處要錢。賴男這邊也有2名友人陪同談判，雙方大呼小叫談不攏，最終演變成亂鬥。

混亂間，劉男的女友被廖男不小心推了一把，劉男護女友心切，不管自己與廖男為同一陣線，竟倒戈拿出水果刀刺向廖男。廖男腰部、臀部、右大腿共中8刀，眾人見紅趕緊撤離現場，獨留廖男1人。警方趕抵，即刻通報119將廖男送醫，所幸沒有傷及要害，經救治後無大礙。

警方後續調閱相關監視器，將劉男、賴男等共5人逮回警所偵詢，並扣回水果刀；警方另在這群人身上搜出FM2、依托咪酯煙彈等證物。警詢時，劉男稱女友被狠推一把，所以才攻擊廖男；賴男則堅稱沒有買毒，也沒有借錢。警詢後，將一干人等依殺人未遂、毒品、違反社維法等罪嫌送辦。

警方扣回劉男犯案水果刀。

眾人見紅趕緊撤離現場，獨留廖男1人，警方趕抵，即刻通報119將廖男送醫，所幸沒有傷及要害。

