民團連署性侵害追訴權釋憲 台灣基進：追訴期限制讓受害者求助無門

台灣基進花東辦公室主任、東區多元性別健康社區服務中心組長孟繁嘉。（台灣基進黨提供）

多個民間團體在38婦女節共同發起「婦女節加入性侵害追訴權釋憲案連署行動」，呼籲社會關注性侵害案件追訴期限所造成的制度不正義。台灣基進花東辦公室主任、東區多元性別健康社區服務中心組長孟繁嘉表示，自己長期在花東地區從事社會工作，在長期陪伴與支持的過程中，他經常看見許多深層創傷無法在第一時間被說出口，特別是與性暴力相關的創傷。

孟繁嘉指出，在臨床與社區工作經驗中，不少受害者必須先經歷藥酒癮治療、身心復原，或是在找到安全與信任的社群之後，才有可能逐漸說出過去的傷害。許多創傷其實源自未成年時期，尤其是兒少性侵害案件，其性質與一般犯罪不同，受害者往往同時面對權力關係、家庭壓力、羞愧與恐懼等多重壓力。他另提及，在花東等資源相對不足的地區，孩子更難找到安全求助管道。當社會尚未準備好傾聽時，許多受害者只能被迫沉默；然而，當他們終於有力量說出過去的經歷時，往往才發現法律上的追訴期限早已結束。

請繼續往下閱讀...

孟繁嘉表示，行政院過去提出將兒少性侵害案件的追訴期限改為自受害者滿20歲後才開始計算，確實是一項進步，但從實務經驗來看，許多受害者往往要到30歲、40歲甚至更晚，才有勇氣或資源理解並說出自己的創傷；國際上已有越來越多國家開始檢討性侵害案件的追訴期限制度，部分國家甚至取消限制，例如比利時等國已經做出重大改革。孟繁嘉認為，制度設計應該回應創傷復原的實際歷程，而不是讓時間成為阻擋正義的門檻。

孟繁嘉重申，有些傷害會影響一個人一輩子，兒童時期的創傷往往延伸至成年，甚至導致長期的身心與成癮問題，而社會與制度應正視受害者處境，讓正義不再被期限所限制。

他呼籲：「正義不應該有期限，沉默也不應該成為加害者的保護傘。」並期盼透過此次連署行動，讓更多人看見制度問題，共同推動法制改革。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法