獨家》高三女遭閨密丟包KTV、2男輪姦不起訴 親屬控：關鍵監視器畫面未採納

高中女小花去年夜唱控遭兩男性侵，台南地檢署以證據不足不起訴。家屬指關鍵大廳監視器未獲採納盼懲兇，台南地檢署回應可提再議救濟。（記者王捷攝）

小花去年暑假陪閨密去夜唱，遭莊男與林男於視聽歌唱場所性侵，台南地檢署以證據不足不起訴。親屬控關鍵大廳監視器未獲採納，小花的父親則說，他沒什麼訴求，只希望壞人能受到處罰。南檢回應，可依法聲請再議。

目前還在念高三的小花在去年暑假時，閨密自稱心情不好，約她夜唱，豈料一進入包廂，發現兩名年紀差距很多的莊姓、林姓被告，她當下就有點害怕，指控在包廂內不斷被灌酒，到廁所嘔吐時林男趁機性侵她、接著換裝男，她喝醉了很不舒服，要呼救時，同學已經離開包廂。

據了解，有關鍵證據未列入不起訴書中。這是一段KTV大廳的監視器，小花因喝醉被被告兩人扶出包廂，她倒在大廳的沙發上，接著被林男扶上計程車，結果在林男家被二度性侵，可能涉趁機性交。

等小花清醒，已經是案發當日下午，她不敢跟父母說，也不敢報案，所以打電話給美髮店的老闆求助，老闆以為平常愛開玩笑的小花在亂說，但小花突然哭出來，稱想要給莊、林兩人好看，才驚覺事件非同小可，帶她回家跟父母坦承受害，直到晚上10點到警二分局報案。

小花癱倒在KTV大廳沙發的畫面，成為警方找人的關鍵，從這段畫面發現林男搭乘的計程車，在翌日凌晨4點，警方先找到林男，接著又找到莊男，他們在警詢筆錄時坦承犯罪，但在偵查庭時，反指控小花主動示意，是合意性交。

美髮店的老闆說，小花在案發後有問閨密，為什麼會這樣，但兩個閨密都說不知道，所以才打電話來求救，而且還在學校轉傳她被性侵的事情，小花因此現在還在看精神科。

小花的父親以為，女兒去女校，就可以避免很多傷害，正常的成年人根本不會侵害未成年的少年，但網路上還是會遇到壞人，他以為女兒受害的事，只是處罰輕重的問題，沒想到是不起訴，他沒有什麼訴求，只希望壞人會得到處罰，對檢察官不起訴的處分，台南地檢署指出，可以依法提出再議尋求救濟。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

