小心雲端發票中獎有詐 點擊假連結慘遭盜刷近3.7萬元

警方公布假冒發票中獎通知電子郵件。（記者姚岳宏翻攝）

近期出現以「雲端發票中獎」為餌的新型詐騙手法！詐騙集團假冒知名電商寄發中獎電子郵件，誘騙民眾點擊偽造的財政部電子發票整合服務平台連結，民眾一旦依指示輸入信用卡號與OTP簡訊驗證碼，不僅拿不到獎金，反而自己信用卡遭盜刷，日前有女性受害人因此落入陷阱，原以為中了1200元的發票獎金，卻慘遭詐騙集團盜刷近3萬7千元；刑事警察局呼籲，發票領獎絕對無需提供任何信用卡資料。

刑事局詐欺犯罪防制中心指出，受害人小惠收到1封主旨標示為「【MOMO購物網】雲端發票中獎通知：您有1筆1200元獎金待領取」電子郵件，由於該封信件企業標誌與排版顏色，皆與官方高度相似，小惠不疑有他，直接點擊信件內附的網址，該連結將她導向1個以假亂真的財政部網頁，並要求她填寫身分證字號、信用卡號及有效日期來進行身分核對。

請繼續往下閱讀...

當小惠送出信用卡資料後，網頁隨即跳出「發送驗證碼以確認帳戶」提示，小惠誤以為是正常領獎身分驗證程序，便迅速輸入手機收到的6位數OTP密碼，沒想到5分鐘後，她等到的並非獎金入帳通知，而是銀行傳來高達新台幣36977元的國外交易刷卡警示，她這才驚覺，所謂身分驗證竟是「授權盜刷」。

刑事局提醒，收到此類中獎信件務必保持冷靜，切勿隨意點擊陌生網址連結，更不要在不明網頁上輸入身分證字號、載具驗證碼或信用卡等機密資訊；真正的發票領獎程序絕對不會要求民眾填寫信用卡號，有任何問題，請撥打110或165專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法