寄生上流台南版！國賓大樓套房長期閒置 屋主返回驚見遭偷住3年

在台南火車站前國賓大樓（見圖）購置套房的台中江姓男子，近日到台南處理套房管理費時，驚見自己的套房竟遭人偷住約二、三年，報警查辦。（資料照，記者王俊忠攝）

住在台中的江姓男子，因經商有道、在全台多地置產，在台南市火車站前地標國賓大樓持有1戶套房，但閒置多年。江男最近收到未繳交的大樓管理費通知，到該套房處理時，竟驚見房內住著1名陌生男，該男拒不開門，江男報警於7日上門逮人，查出陳姓中年男子涉偽造房屋租約還更換門鎖，入住約2、3年。警方訊後依偽造文書、侵入住宅等罪嫌移送法辦。

據了解，江男是台中人，在中部經商有道致富，多年前買下國賓大樓1戶套房，10多年前就交給南部的親戚打理出租，平時並不多過問。套房後來不再對外出租、長時間閒置。最近，江男收到大樓住戶管理費繳交通知有幾萬元沒繳，江男南下處理時，竟發現房內住著1名陌生男子，多次要求對方開門遭拒，只好報警查辦。警方7日上門查獲50多歲的陳姓男子，陳男自稱10餘年前就承租住進江男所有的套房，不過租約到期，陳繼續偽造租約、還更換房門鎖，持續以房客身分入住，不料，江男屋主一方的疏忽，讓陳男安然住了2、3年之久、無人發覺。

陳男被逮後對偷住他人所有的套房支吾其詞、辯稱已在該套房住了11年之久，原本是房客，後來更改租約，警方對此說法感到離譜。

