台中19歲男網紅餐廳倒車翻覆壓死 證實是空軍三聯隊士兵

台中19歲施姓男子，昨晚載女友倒車不慎查看卻翻車壓死，今天軍方證實是空軍三聯志願役士兵，昨晚休假出遊，已派員儘量協助家屬處理後事。（記者陳建志翻攝）

台中19歲施姓男子，昨晚9點多開車載女友到霧峰區萊園路一間網紅夜景泡腳餐廳，開車倒車時疑似未注意高低差，車輪因此懸空，才剛下車想要查看，車子就失去平衡翻覆並壓住施男，女友雖無恙但目睹嚇壞，施男現場就無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治；軍方今天證實施男是空軍第三聯隊志願役士兵，已派員協助家屬處理後事。

這起意外發生在昨晚9點多，這名施姓男子（19歲）載著女友，前往霧峰萊園路的這處夜景泡腳餐廳，在園區內一處彎道上去後想停車，發現都滿了無法停想倒車開下來，結果倒車不慎，未注意到現場有高低落差，造成左後輪懸空，施男發現車子不穩想下車查看，不料才剛下車，車子就失去平衡翻覆並壓傷施男，當時女友在車上雖無恙，但目睹男友被壓傷嚇壞淚崩。

現場10多位民眾發現，趕緊合力將車子翻正，並將施男從車下拉出，不過現場就無呼吸心跳，民眾協助進行CPR急救，台中市消防局獲報，立刻派遣救護人員到場搶救，立即將現場已經沒有呼吸心跳的施男送醫急救，送醫後仍宣告不治。

空軍三聯政戰主任李忠潭表示，死亡的19歲施男為彰化人，於18歲擔任空軍志願役，因屬休假出遊，空軍目前已派員儘量協助家屬處理後事，目前家屬還在平復心情。

