    首頁 > 社會

    前澎縣議長劉陳昭玲涉收賄176萬判7年半 延長境管8個月

    2026/03/08 11:47 記者蔡清華／高雄報導
    國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲涉嫌貪瀆案，延長境管8個月。（資料照）

    國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲涉嫌貪瀆案，延長境管8個月。（資料照）

    國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲，涉嫌收受賄款176萬元「喬人事」等案，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，改判徒刑7年半、褫奪公權4年，她不服正式向最高法院提起上訴，兩人限制出境、出海期間將於3月10日屆滿，劉辯護人認劉已無逃亡之虞，主張解除境管，高雄高分院仍裁定延長境管8個月，可抗告。

    澎湖地檢署指出，2020年11月24日至2021年3月22日，被告劉陳昭玲任職澎湖縣議長期間，涉嫌「喬人事」等案，包括車船處預算和人事案、文光國小人事案、消防局人事案、衛生局人事案等，並透過機要秘書陳淑美收受賄款共176萬元。

    澎湖地院調查後，審酌劉陳昭玲等2人均坦承犯行，劉陳昭玲並繳回犯罪所得，依違反貪污治罪條例，判處她有期徒刑10年2月，另陳女則適用證人保護法，判處徒刑3年10月。2人均不服上訴，高雄高分院在1月15日宣判，審酌劉、陳2人均確有真誠悔悟，且陳淑美基於親族、上命下從關係共犯﹔而劉陳昭玲現已近70歲，已辭議員未再擔任公職，重病纏身，酌減兩人應執行刑期為7年6月、2年8月。

    2人限制出境、出海期間將於3月10日屆滿，陳淑美之辯護人具狀表示，由法院依法審酌，無意見；劉陳昭玲之辯護人到庭及具狀表示，劉陳昭玲無逃亡之虞，無再延長對其限制出境、出海之必要；檢察官則主張兩人刑責均非輕，劉陳昭玲經判決應執行之刑度已逾7年，有逃亡之高度可能，併考量被告2人原擔任之職務及均非無經濟能力之人等情，堪認被告2人有逃亡海外之虞，且2人現均已提起上訴，實有確保被告2 人在國內進行後續刑事審判、執行程序之必要，主張延長限制出境。

