網購陷阱多 驗證金流、假訂單齊發 2女同日險遭詐

詐團成員使用假的超商賣貨便簡訊告知買家高女，因高女未認證，害賣家在平台的帳戶被凍結，要求高女去找客服驗證匯款，高女險些上當。（警方提供）

台南市警局第三分局昨日接連受理兩件網路購物詐騙案，民眾主動找警方求助；受理員警即時說明是常見的網購詐騙手法，勸阻兩位女子匯出款項，共保住她們荷包內的4萬6715元。

南市警三分局安中派出所7日下午4時許接獲高姓女子（48歲）到所詢問。高女表示，她在臉書「幸福超商」網頁購買羽毛球，對方先要求她匯款38元運費，隨後又以驗證金流為由要求再匯款3萬元。員警林志龍、吳佳柔研判是常見「假網拍」詐騙手法，即向高女說明並勸阻匯款，避免失金3萬元。

請繼續往下閱讀...

海南派出所同日也受理許姓女子（53歲）到所諮詢，許女稱收到1個以「Aura 輕享物」為名義寄來的電子郵件、指其有訂購肩包尚未付款，要求支付1萬6715元台幣。因許女自認未曾購買該商品而心生疑慮。警方協助查證是「釣魚式的詐騙郵件」、提醒許女勿匯付款項。

接獲疑是假網購訂單電子郵件的許姓女子，主動找南市警三分局海南派出所員警詢問真偽。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法