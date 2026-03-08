慘！餐廳用餐倒車高低差卡住 19歲男查看卻被翻覆的車子壓死

台中霧峰一處泡腳景觀餐廳，昨晚一名施姓男子倒車時車子疑似懸空下車查看，才剛下車就翻覆被壓住沒有呼吸心跳送醫搶救仍不治。（記者陳建志翻攝）

台中一名19歲施姓男子，昨晚9點多開車載女友到霧峰區萊園路一間夜景泡腳餐廳，開車倒車時疑似未注意高低差，車輛因此懸空，才剛下車想要查看，車子就失去平衡翻覆並壓住施男，女友則無恙，施男現場就無呼吸心跳，被緊急送往亞大醫院搶救，但急救後仍宣告不治。

這起意外發生在昨晚9點多，這名施姓男子（19歲）開車載著女友，前往霧峰萊園路仁德巷的這處夜景泡腳餐廳，在園區內一處彎道上去後想停車，發現都滿了無法停想倒車開下來，結果倒車不慎，未注意到現場有高低落差，發現車子不穩想下車查看，不料施男才剛下車，車子就失去平衡翻覆並壓傷施男。

現場民眾發現，趕緊將施男從車下拉出，不過現場就無呼吸心跳，民眾協助進行CPR急救，台中市消防局獲報，也立刻派遣救護人員到場搶救，立即將現場已經沒有呼吸心跳的施男送醫急救，不過送醫後仍宣告不治。

