嫉惡如仇？男子「自動自發」蒐證 卻因「自備」2玩具槍被逮

25歲林姓男子跑到台北市西門町一棟住商混合大樓，胡亂撥動店家監視器鏡頭，被店家發現後報警；他聲稱該處有不法情事，他「自動自發」前來蒐證，店家則反控他長期藉端騷擾。正當員警調解之際，員警赫然發現他隨身包包有2把玩具槍，員警於是將他帶回派出所，雖然槍枝送驗後沒殺傷力，但他仍因此被依違反社會秩序維護法裁處，店家近期也決定對他提告。

台北市警局萬華分局日前晚上接獲西門町一處住商大樓的店家報案，店家聲稱，有一名男子在場滋擾，行徑怪異，還胡亂撥動店家設置的監視器鏡頭。

轄區員警到場，查出這名被控滋擾者是25歲林姓男子，林聲稱因為該處有店家從事賭博等不法行為，他自行前來「蒐證」，店家發現後竟不讓他離去。店家則告訴警方，目前店內無營業，只有員工留守、打掃，林男三番兩次前來滋擾，忍無可忍，只好報警。

正當員警告知雙方相關權利時，員警意外發現林男隨身攜帶的背包中，居然有2把玩具槍與1副手銬，警方於是先將林男帶回派出所並查扣其玩具槍。

警方說，這2把玩具槍經送驗後雖然沒殺傷力，但林男行為涉嫌違反社維法第65條「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」，警方於是將他依違反社維法裁處。

店家指控，這並非林男首次前來滋擾，去年12月，他就曾穿著雨衣跑來，還聲稱自己是執法單位人員，甚至喝令店員趴下，還拿出手銬要「抓人」；店家當時見他行徑脫序，立刻報警，他卻在警方到場前就離去。店家最終在近期前去派出所對他提告強制、恐嚇，同時告發他有冒充公務員以及滋擾公司行號等行為。

警方在林男身上查扣到2把玩具槍。（記者王冠仁翻攝）

