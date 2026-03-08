北市醫美診所槍手兩度南下疑似取槍 因拿通緝犯證件住旅館被逮

竹聯幫成員林于翔大年初五至醫美診所開槍傷人。（資料照）

台北市警方日前宣布偵破發生在大年初五的醫美槍擊案，並在昨天派員前往北投一處河流中下水打撈作案槍枝；警方為了揪出幕後藏鏡人，近來持續清查落網槍手林于翔相關足跡。警方發現，林在除夕當天被南投警方發現持槍，是因為他拿通緝犯證件入住旅館，他獲交保後，再次南下去台中，隔天隨即北上，警方研判他兩度南下可能都是為了去取槍。

警方調查，林于翔在除夕當天被南投警方查獲持有槍枝，槍彈也全數被警方查扣。原來林當時也是從台北南下至南投草屯，他入住草屯一家飯店時，拿一張他人的證件辦理入住。

不過，林于翔用來辦理入住的他人證件，疑似是幕後藏鏡人所提供，但他不知道這張證件的主人其實是通緝犯。因此，當林以為入住飯店無人發現自己行蹤時，飯店早已將入住資訊提供給轄區警方，警方發現有通緝犯「自投羅網」，於是前往飯店逮人。

據悉，林當時見到警方上門，假裝鎮定，但是當他拿起自己的包包再放下時，卻因放下的力道過大，包包內的槍枝撞到地板發出金屬撞擊聲響，員警察覺有異，打開查看，赫然發現槍枝，立刻將他逮捕。

警方說，林事後被南投地檢署諭令3萬元交保，他交保後回到台北，大年初二與女友「告別」後前往台中，疑似再次取槍，初三回到永和，初四投宿士林，初五早上前往仁愛路醫美診所外，埋伏3個多小時後犯案。

