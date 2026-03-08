北市醫美診所槍擊案犯案兇槍交代不清 警方派員下水撈槍

竹聯幫槍手林于翔犯案前後多次便裝躲避追捕。（資料照）

台北市仁愛路一家醫美診所在今年大年初五舉辦開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手當街開槍擊中腿部，警方事後循線逮到竹聯幫明仁會槍手林于翔，但林落網後沒交代幕後主使者是誰，也不願詳細透露兇槍棄置下落。不過警方循線掌握林疑似將兇槍棄置在北投一處河中，在昨天派員前往打撈。

據了解，警方昨天早上9時許，請消防局派員，前往洲美橋下靠近社子島端的河流中下水打撈，消防員下水後進行水下搜索作業，但昨天天氣不佳、水下能見度低，從早上9時打撈至下午2時許，仍無所獲。警方後續將持續追查林可能的棄槍地點，設法尋找犯案兇槍。

警方指出，林在初五當天犯案後，先是躲到醫美診所附近巷弄變裝，再跑到便利商店用多媒體機台叫計程車，搭車到北投區洲美街一帶下車後，還刻意躲去堤外避免被警方路口監視器拍到行蹤。警方掌握他疑似就是躲到堤外期間，將犯案兇槍丟棄在附近河中。

警方表示，遭開槍的蕭男事業版圖多元，此次疑因經營、併購、持股等原因發生有糾紛，在拒絕對方協議下，以致遭受槍擊恫嚇。專案人員將尋找突破口，逐步追查幕後各階段的藏鏡人。

