豐原警分局婦女節DIY漆藝筷子以象徵「好事成雙」傳遞幸福與祝福

豐原警分局利用假日舉辦「Give To Gain，我們的漆藝時光」，慶祝婦女節。（民眾提供）

慶祝婦女節！台中市豐原警分局特別利用假日舉辦「Give To Gain，我們的漆藝時光」，在豐原漆藝館體驗漆藝筷子DIY，透過文化工藝活動促進性別平權意識及落實生活美學。

豐原分局婦女節慶祝活動已舉辦多年，今年以成雙成對的漆藝筷子為主軸，象徵圓滿、祝福與共享，女警在專業老師的指導下，體驗傳統漆藝製作流程，認識漆藝工法與在地文化特色，在實作中深化對傳統工藝保存與文化傳承的認同。

參與的女性員工親手製作一雙專屬的漆藝筷子，透過一筆一色的層層堆疊，感受傳統漆藝的細膩工法與文化底蘊，分局表示，筷子是日常所需，不僅象徵日常生活中的陪伴，也寓意祝福、圓滿與幸福，十分適合作為婦女節的溫馨紀念。

豐原警分局長謝建國表示，希望藉由這次活動向每一位女性同仁傳達肯定與感謝，也很感謝同仁的踴躍參與，這次婦女節活動結合文化、美學與手作樂趣，讓同仁在忙碌生活中，為自己留下一段專注而美好的時光，在婦女節前夕攜手創作、共享「好事成雙」的祝福與溫暖回憶。

豐原警分局女性同仁DIY漆藝筷子，作為送給自己的婦女節禮物。 （民眾提供）

