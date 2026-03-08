掐死借住朋友鑄大錯後故布疑陣 6旬男延押禁見2個月

新北地檢署。（資料照）

年約60多歲的男子周志榮去年4月讓50多歲楊姓朋友借住新北市中和住處，因不滿楊男疑有騷擾同住女住戶情形，質問後發生爭執，失控徒手掐死楊男，事後故布疑陣，傳簡訊給自己手機：「我先走了」等，佯裝楊是輕生，4天後找上一名朋友想把被害者搬回楊的住處，該友人獲知後隨即報警，新北地檢署去年8月今依殺人罪嫌起訴周男，由於羈押期限將屆滿，新北地院合議庭裁定周男自3月15日起延押禁見2個月。

檢警調查，周、楊2人是朋友關係，去年4月21日，楊借住周男住處，2人因故發生口角，周涉嫌掐死楊男；周男鑄下大錯後，開始故布疑陣，竟涉嫌故意用死者的手機傳訊給自己說「我先走了」、「我先走了，你在打電話」等語，但又不知如何處置屍體，竟把被害者屍體放在住處長達4天，直到25日才找2人共同好友，開口拜託對方幫忙搬運被害者屍體回楊的住處，企圖佯裝被害者是輕生死亡。

據了解，周男起初否認犯行，後來聲稱因楊男疑似騷擾女室友，爭執中失手掐死被害者，但做出精神抗辯；檢方調查後依殺人及行使偽造準私文書罪嫌起訴周男，將由國民法官審理；至於同住的女室友則說她不知此事，以為被害者「在睡覺」。

全案去年8月起訴移審後，法院裁定周男羈押禁見3個月，同年11月15日、今年年1月15日起延長羈押，並禁止接見通信，由於羈押期限將屆滿，合議庭認為，周男所犯殺人犯行，為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且行為時尚假冒被害人名義傳送訊息，混淆被害人死亡時點，其畏罪及湮滅事證之意，且可見其對訴訟迴避、抗拒之情，另本案尚有未進行審理，被告掩飾犯行舉止，可認其有高度湮滅事證、勾串證人之虞，裁定延押禁見2個月。

