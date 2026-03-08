苗栗男發文「3/8台北燈節潑硫酸」 北檢聲押獲准

陳姓嫌犯被警方逮捕。（資料照）

苗栗縣45歲陳姓男子昨在網路平台上揚言「要在3/8日去台北燈節潑硫酸，祝妳忌日快樂」；台北市警局科技偵查專案小組鎖定陳男身分，前晚連夜將陳逮捕歸案。檢方複訊後，認為陳男涉犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪且有反覆實施之虞，7日向法院建請預防性羈押獲准。

前天晚間6時許，Threads平台上出現一則恐怖留言，內容針對即將到來的台北燈節發出攻擊預告，由於留言提到具體的日期、地點與「潑硫酸」等恐怖殘忍手段，隨即在網路上炸鍋。許多目擊網友紛紛截圖並向刑事局、台北市及台中市警局報案，痛斥留言者：「居心不良！」、「社會生病了?」。

台北市刑警大隊科技偵查隊接獲報案後，立即啟動科技偵查追蹤帳號來源；經專案小組與網路平台業者配合，迅速掌握該帳號使用者為住在苗栗縣的45歲陳姓男子，刑大幹員前晚10時許火速南下，在苗栗當地逮到陳嫌，並連夜押返台北偵訊。

陳男落網後對於發文坦承不諱；據了解，其犯案動機疑與個人私怨有關。

北檢複訊後認定，3月8日當天台北燈節仍有大量人潮，為確保社會治安及公眾生命安全，絕不容許任何恐怖威脅存在，陳男涉犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪，有反覆實施犯罪之虞，向法院建請預防性羈押。

