獨家》高三女赴約陪閨密遭性侵！2狼竟不起訴 父哽咽：無助又憤怒

小花赴約陪閨密夜唱，喝醉遭包廂內莊男、林男性侵，全案卻不起訴，做黑手的父親看完不起訴書哽咽說，女兒至今仍在看精神科，他憤怒又無助。（記者王捷攝）

讀女校高三的小花（化名）被同學約去KTV，遭莊姓、林姓年子灌醉輪流性侵，林男再將她扶上計程車帶回家，二度性侵。台南地檢署以小花未求救、沒外傷不起訴處分，做機車維修的父親看到不起訴書哽咽投訴，無助又憤怒。

小花的父親做黑手、母親是家管，她則在髮妝店替顧客洗頭打工。去年8月間，當時小花仍未成年，2個同學說心情不好，約她去KTV夜唱，一進包廂發現還有28歲林男、43歲莊男，聲稱是同學的男友。

林男、莊男與小花喝酒，在廁所性侵她。2名同學作證聲稱，他們玩到凌晨4點左右，有跟小花說要離開，但小花還不想走，兩人直到凌晨5點才離開，莊男5點多時曾經打LINE給其中一名離開的同學，聲稱看到小花與林男去廁所。

小花指控，當時她被灌醉，無力反抗，到廁所嘔吐，接續遭到林男、莊男性侵，轉頭求助時，發現同學已經不在包廂。

當天早上8點，莊男再傳訊息給小花的同學稱，「完成式」，同學反問，「上了？」莊男又回，「正確」。KTV的監視器畫面早上10點拍到小花癱倒在大廳沙發，林男攙扶小花上計程車，帶回家二度性侵，但檢察官認為小花「自願」與林男回家。

台南警二分局以計程車車牌追出林男、莊男，兩人在警訊筆錄時坦承犯罪，但不起訴書記載，兩人否認犯行，辯稱小花有主動，沒反抗或明確拒絕，性行為是雙方合意。

檢方勘驗監視器畫面，確認3人步出包廂時，小花緊跟在林男身後，未向服務員求援，並與兩男同搭計程車離去。小花事後聯繫同學時，也未提到自己受到侵害，而且如果真的要犯罪，莊男怎麼還會跟小花的同學說「完成式」。

檢察官依醫院驗傷，小花無明顯外傷，下體也沒有新傷或撕裂傷，未見遭受壓制或反抗傷勢，缺乏足夠客觀事證，所以做出不起訴處分。

父母昨天收到不起訴難掩悲傷，做黑手的父親說，女兒被侵害後身心受創，受害的事還在學校流傳，至今都在看精神科，不曉得該怎麼跟女兒說，他無助又憤怒，一定會上訴要替女兒討回公道。

