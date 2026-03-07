指北車危安演練未納停車場 議員：消防箱堆雜物 如管理失當恐成死角

民眾反映，壁掛式消防栓箱遭堆置雜物。（鍾佩玲提供）

去年1219台北捷運連續攻擊事件後，台北市政府今年1月在四鐵共構的台北車站特定區舉辦高強度危安演練，範圍涵蓋月台、地下街或連通道等地，市長蔣萬安當時說，每個環節都不疏漏，然議員鍾佩玲指出，演練未納入台鐵及地下街區停車場，恐成危安死角，且有民眾反映，停車場樓梯出口緊閉，夜間現場無人管理，還有消防栓箱堆置雜物、滅火器疑似逾期未檢等，建議市府爾後規劃演練時，建物內停車場也應一併考量。

鍾佩玲指出，一月危安疏散演練包括，台北車站B2月台層、B1聯防中心、台鐵、高鐵、台北捷運B3共構區域及台北地下街區，漏掉台鐵及地下街區停車場，另有民眾反映，深夜11時欲從停車場往捷運站搭車，卻遇到通往地下街區樓梯出口緊閉無法開啟，管理中心也無現場人員留守，倘若碰上緊急危難該如何是好？

她提到，現地勘查發現，緊急疏散用樓梯張貼「安全門維修、暫不開放」公告，門前擺放桌椅阻擋，可能阻礙逃生；放置消防水帶的壁掛式消防栓箱，雜物堆置過多難以啟閉；滅火器外觀完整但「下次」性能審查卻是去年3月，其他消防設備最後檢查時間是去年11月，市府應和停車場業者商討管理方式、檢討委外場域督考機制，且為免北車特定區出現危安死角，未來危安消防演練應納入建築物內停車場。

市場處回應，先前多次發生遊民破壞消防安全門侵入地下街停車場居住，業者為顧及人身安全在安全門外擺放桌椅阻擋，將要求儘速改善安全門，保持通道暢通，落實夜間保全駐點巡檢，並研議民眾遭遇突發狀況地立即因應措施。消防局昨赴地下街檢查，業者已更換過期滅火器，該場域每半年均依規申報消防安檢，要求業者定期全面巡檢，將把停車場納入消防演練範圍。

疏散救災缺失部分，消防局指出，已派員查察，後續將依規定查處；台鐵補充，轄管東／西區地下停車場、西側地上停車場共三座，業者每日均派員巡檢，定期辦理消防、安全避難設施檢查、維護保養、申報及各項防災演練。至於危安演練規劃，仍待市警局回應。

