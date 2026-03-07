擦肩碰撞引衝突 台中街頭又見球棒隊打人

台中北區今凌晨發生碰撞糾紛，引發持棒球棍毆傷人事件，第二分局將許男等3人移送法辦。（記者陳建志攝）

台中市許姓男子（22歲）今凌晨行經北區中清路與五權路口騎樓時，與蕭姓男子（23歲）擦身而過時發生肩部碰撞心生不滿，竟找來陽姓（24歲）及陳姓（34歲）友人，拿棒球棍到一旁停車場將蕭男圍毆成傷，警方隨後通知許男等3人到案說明，依妨害秩序、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市第二分局今天凌晨5點43分接獲民眾報案，指稱北區中清路與五權路口發生打架案件，警方獲報後立即派遣員警到場，到場時眾人已一哄而散，立刻將現場受傷的蕭姓男子（23歲）送醫，所幸經檢查僅是皮肉傷，並無生命危險。

警方調查發現，被打的蕭姓男子，疑似是今天凌晨稍早在附近騎樓，與許姓男子擦肩而過時，雙方碰撞肩部心生不滿，其中一方遂邀集陽姓（24歲）及陳姓（34歲）友人，拿棒球棍到一旁停車場，將蕭男圍毆成傷後逃離現場。

警方隨後掌握3人身分，通知涉嫌打人的許男、陳男和陽男到案說明，訊後將3人依妨害秩序、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

