    警政署響應全球悼念殉職員警 台北101晚間點燈向執法先鋒致敬

    2026/03/07 20:59 記者邱俊福／台北報導
    台北101晚間點燈，與世界各地共同緬懷因公殉職的警察英雄。（記者邱俊福翻攝）

    警政署為響應國際刑警組織（INTERPOL）發起「全球悼念殉職警察」系列活動，與中華民國警察之友總會合作，於今天「殉職警察國際紀念日」（International Day of Remembrance for Fallen Police Officers）晚間，在台北101大樓外牆進行點燈活動，同時各警察機關外牆與正門也打上藍色燈光，與世界各地共同緬懷為保護人民與維護法治而犧牲寶貴生命的警察英雄，向他們致上最崇高的敬意。

    警政署表示，國際刑警組織為悼念全球每年在執行公務時喪命的警察，凸顯執法人員執勤面臨不確定之風險，今年以全球致敬活動為主題，號召各會員國依其時區於3月7日「殉職警察國際紀念日」，當天黃昏起在各國警察總部、地方警察局及著名地標建築點亮成藍色，從橋梁、紀念碑、紀念館到聯合國教科文組織世界遺產地等，隨著致敬活動跨越不同時區，將城市天際線變成團結與懷念的象徵。

    雖然我國尚未能參與國際刑警組織，但始終以負責任的態度，積極參與國際執法合作，並有心響應其全球悼念殉職員警活動，今天晚間6時至10時，在顯著地標台北101大樓外牆屏幕，點燈及打上中英文紀念語句。

    警政署署長張榮興表示，警政署、刑事警察局及各直轄市、縣市政府警察局的外牆與正門，也同時打上藍色燈光，一起緬懷因公殉職的警察英雄，讓民眾了解警察維護社會治安的深層意義，並向全球表達我國雖非國際刑警組織一員，但仍參與其活動，共享民主法治之普世價值，也讓世界再次看見台灣。

    警政署外牆與正門打上藍色燈光，與世界各地共同緬懷因公殉職的警察英雄，向他們致上最崇高的敬意。（記者邱俊福翻攝）

