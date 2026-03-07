為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    故意摔車撲倒女友姊姊性侵 噁男竟稱「她褲子自己掉下來」

    2026/03/07 20:02 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮地方法院。（資料照，記者花孟璟攝）

    花蓮地方法院。（資料照，記者花孟璟攝）

    花蓮一名女子好心提供一塊閒置農地給妹妹的同居男友種樹豆，前年1月男子想去看土地，要求騎機車載姊姊前往，卻故意騎到石頭路導致摔車，強行脫下姊姊的褲子在草叢性侵得逞，事後卻向警方供稱「是她褲子自己掉下來」，日前全案宣判，男子被判刑3年4月，可上訴。

    判決書指出，女子曾向妹妹男友提到，有一塊土地可供其種植樹豆，前年1月某天，該名男子要求姊姊帶他去看土地，由於農地位於偏遠山上，男子騎機車載她前往，快抵達農地時，男子卻故意往大石頭上騎造成摔車，女子跌落路邊草叢。

    男子見狀竟起色心，將跌倒爬不起來的女子壓倒在地，女子不斷抵抗，卻因左手剛動完手術縫合20幾針，爬不起來無力抵抗，哀求「你是我的妹夫，你為什麼要這樣欺負我｣，男子卻喝斥她「你不要講話啦」！女子向警方說，男子後來竟一人先騎車跑掉，把她留在山上，最後獨自哭著走路回家。

    被害女子事發5個月後，才鼓起勇氣報案，被害人女兒跟大姑作證，被害人案發後長達5個月心情低落，提到事情時落淚哭泣激動，更出現暴瘦，還被指責「喝酒亂講話」、被害人是要索討金錢，「你要多少錢我賠你，再殺一條豬」，但被害人不願原諒。

    雖然男子辯稱，摔車後他把姊姊扶起來時「她褲子自己掉下來」，對於性侵一概否認，還說，擔心雙載騎車容易摔，所以自行先騎車回家。法官認定被害女子描述前後一致且具體，且男子事後到女子家中道歉，且有醫療紀錄可證她無力反抗的情境，加上雙方並無金錢糾紛，女子沒有誣陷親戚的動機，將加害男子判處3年10月，可上訴。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播