故意摔車撲倒女友姊姊性侵 噁男竟稱「她褲子自己掉下來」

花蓮一名女子好心提供一塊閒置農地給妹妹的同居男友種樹豆，前年1月男子想去看土地，要求騎機車載姊姊前往，卻故意騎到石頭路導致摔車，強行脫下姊姊的褲子在草叢性侵得逞，事後卻向警方供稱「是她褲子自己掉下來」，日前全案宣判，男子被判刑3年4月，可上訴。

判決書指出，女子曾向妹妹男友提到，有一塊土地可供其種植樹豆，前年1月某天，該名男子要求姊姊帶他去看土地，由於農地位於偏遠山上，男子騎機車載她前往，快抵達農地時，男子卻故意往大石頭上騎造成摔車，女子跌落路邊草叢。

男子見狀竟起色心，將跌倒爬不起來的女子壓倒在地，女子不斷抵抗，卻因左手剛動完手術縫合20幾針，爬不起來無力抵抗，哀求「你是我的妹夫，你為什麼要這樣欺負我｣，男子卻喝斥她「你不要講話啦」！女子向警方說，男子後來竟一人先騎車跑掉，把她留在山上，最後獨自哭著走路回家。

被害女子事發5個月後，才鼓起勇氣報案，被害人女兒跟大姑作證，被害人案發後長達5個月心情低落，提到事情時落淚哭泣激動，更出現暴瘦，還被指責「喝酒亂講話」、被害人是要索討金錢，「你要多少錢我賠你，再殺一條豬」，但被害人不願原諒。

雖然男子辯稱，摔車後他把姊姊扶起來時「她褲子自己掉下來」，對於性侵一概否認，還說，擔心雙載騎車容易摔，所以自行先騎車回家。法官認定被害女子描述前後一致且具體，且男子事後到女子家中道歉，且有醫療紀錄可證她無力反抗的情境，加上雙方並無金錢糾紛，女子沒有誣陷親戚的動機，將加害男子判處3年10月，可上訴。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

