刑事局攜手玉山金控、高雄全家海神 籃球賽教防詐

刑事警察局為提升民眾識詐觀念，與高雄市警局攜手玉山金控及高雄全家海神隊，利用賽前與中場時間共同舉辦「全民防詐動起來」活動。（記者邱俊福翻攝）

台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊今天在高雄市巨蛋場館舉辦例行賽，刑事警察局為提升民眾識詐觀念，與高雄市警局攜手玉山金控及高雄全家海神隊，利用賽前與中場時間共同舉辦「全民防詐動起來」活動，預防科科長莊明雄更受邀擔任開球嘉賓，化身成「防詐、反毒達人」，將防詐意識傳遞給每名球迷。

刑事局說，詐騙集團常利用民眾對運動賽事的熱情設下陷阱，除常見的運動博弈詐騙外，「假網拍、假賣票」更讓許多球迷留下不好的回憶，有名南部熱愛籃球的王姓女子，為了與好友進場支持喜愛的球隊，在社群網站的球迷社團中看到有人貼文便宜轉售台灣職籃門票。

對方聲稱因臨時加班無法前往，願以折價割愛，王女見機不可失，便私訊對方並依指示匯款兩張門票共數千元，不料匯款後，對方藉故拖延不出票，最後更直接封鎖帳號並刪除貼文，王女直到比賽當天仍收不到票，才驚覺遭到詐騙。

因此，此次活動透過與高雄全家海神隊及玉山金控的跨界合作，希望利用中場時間與現場萬名觀眾互動，讓民眾能在享受精彩球賽的同時，也建立起防詐意識，守住自己的荷包。。

