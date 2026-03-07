偷吃小三協議「違約賠百萬」被打15折 法官砍價理由曝光

林男偷吃小三被劉姓前妻抓包，雙方簽約，未付孩子扶養費須罰100萬元。台南地院考量他僅違約9個月、且事後已履約，審酌財力後打折判賠15萬元。（記者王捷攝）

林姓男子外遇，前年10月與劉姓前妻簽約，如果沒有付孩子的扶養費就要罰100萬元違約金，但他直到去年6月和解離婚才開始付，劉女提告林男違約求償，但台南地方法院認為，林男事後有付錢，所以打折判賠15萬。

劉女控訴林男婚姻期間發生婚外情，與小三互傳親密訊息，並多次出遊住宿。前年9月，劉女在台東撞見兩人後提出離婚。雙方協商後，林男同意簽署和解契約，約定自前年10月起，按月給付1萬5000元子女扶養費。契約明訂若違反約定，需付懲罰性違約金100萬元，劉女則放棄精神賠償。

請繼續往下閱讀...

林男簽約後未付款，直至去年6月雙方經調解離婚，再次約定，自去年7月起按月支付1萬5000元，林男才開始如數給付。劉女不滿林男前面違反原契約，提告要求給付違約金100萬元。同時，劉女另求償離婚損害賠償60萬元。審理時林男未到庭。

法官確認，雙方已就外遇達成協議，劉女同意林男無庸賠償慰撫金，故駁回60萬元請求，但離婚前的契約，法官認定林男確實違約9個月，但考量違約金具懲罰性質，且林男於調解離婚後已按月給付。法官綜合審酌雙方學歷、財產所得與經濟狀況等一切情狀後，認定100萬元違約金實屬過高，依法酌減為15萬元方為適當。

最後判決林男應給付15萬元違約金，訴訟費用2萬7240元，林男負擔2555元，其餘由劉女負擔，全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法