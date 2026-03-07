為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    五股山區工廠雇9逃逸黑工 專勤隊查獲「累犯」將重罰120萬

    2026/03/07 18:56 記者吳仁捷／新北報導
    新北市專勤隊到五股一處地下工廠，查獲9名逃逸移工，全案移送收容，等待遣返，雇主受重罰、最重處三年以下徒刑。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市專勤隊到五股一處地下工廠，查獲9名逃逸移工，全案移送收容，等待遣返，雇主受重罰、最重處三年以下徒刑。（記者吳仁捷翻攝）

    移民署新北市專勤隊接獲情資，3月初到五股區一間「累犯」加工廠稽查，當場查獲9名逾期居留的泰國籍移工，全被帶回調查，先送收容等待遣返；該工廠於2025年初，曾被查獲6名逃逸移工，這次再度被查獲，負責人吳男最高將面臨3年徒刑，更將被處以120萬元罰鍰。

    據了解，這處金屬加工廠位於凌雲路，位置偏僻，需通過蜿蜒山路才能到達，狡猾嫌犯為躲避查緝，飼養多隻惡犬警戒，新北專勤隊人員蒐證時，險些遭攻擊。

    新北專勤隊見時機成熟，3月初從工廠正門口進入，當時移工正專心工作，完全不知查緝人員上門，全部乖乖就擒。

    移民署清查，其中5名泰國籍逃逸移工在工廠進行金屬毛邊加工，另4名泰籍移工藏身2樓宿舍，共查獲9名逃逸移工；專勤隊將全案移送新北地方檢察署偵辦，一併函轉新北市勞工局依法處置。

    新北市專勤隊長黃奕崗表示，移民署持續嚴查非法外來人口，鎖定幕後集團為打擊標的，以保障國人及合法移工就業權益；黃奕崗再次呼籲，雇主應依就業服務法規定申請聘僱外籍移工，非法聘僱未經許可外國人，恐面臨新臺幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰；5年內再違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰鍰，切勿因小失大，得不償失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播