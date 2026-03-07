五股山區工廠雇9逃逸黑工 專勤隊查獲「累犯」將重罰120萬

新北市專勤隊到五股一處地下工廠，查獲9名逃逸移工，全案移送收容，等待遣返，雇主受重罰、最重處三年以下徒刑。（記者吳仁捷翻攝）

移民署新北市專勤隊接獲情資，3月初到五股區一間「累犯」加工廠稽查，當場查獲9名逾期居留的泰國籍移工，全被帶回調查，先送收容等待遣返；該工廠於2025年初，曾被查獲6名逃逸移工，這次再度被查獲，負責人吳男最高將面臨3年徒刑，更將被處以120萬元罰鍰。

據了解，這處金屬加工廠位於凌雲路，位置偏僻，需通過蜿蜒山路才能到達，狡猾嫌犯為躲避查緝，飼養多隻惡犬警戒，新北專勤隊人員蒐證時，險些遭攻擊。

新北專勤隊見時機成熟，3月初從工廠正門口進入，當時移工正專心工作，完全不知查緝人員上門，全部乖乖就擒。

移民署清查，其中5名泰國籍逃逸移工在工廠進行金屬毛邊加工，另4名泰籍移工藏身2樓宿舍，共查獲9名逃逸移工；專勤隊將全案移送新北地方檢察署偵辦，一併函轉新北市勞工局依法處置。

新北市專勤隊長黃奕崗表示，移民署持續嚴查非法外來人口，鎖定幕後集團為打擊標的，以保障國人及合法移工就業權益；黃奕崗再次呼籲，雇主應依就業服務法規定申請聘僱外籍移工，非法聘僱未經許可外國人，恐面臨新臺幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰；5年內再違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰鍰，切勿因小失大，得不償失。

