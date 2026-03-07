恐怖男全裸闖飯店鄰房還上廁所 辯夢遊法官不信判拘役

一名男子去年投宿台中飯店，卻無故全裸闖入隔壁房間，雖事後辯稱夢遊，台中地院仍依無故侵入他人住宅罪，判處拘役30日。（記者陳建志攝）

雲林男子阿雄，去年7月投宿台中一間飯店，沒想到竟全裸敲隔壁房間房門，還闖入上廁所，直到該名男房客要求離開，阿雄才回到自己房間，隔沒多久雖道歉並掏出1千元現鈔給男房客，表示自己喝醉了，但被男房客拒絕，中檢調查時阿雄辯稱夢遊，不清楚當時在做什麼，還拿出就診證明，但檢方不信將他起訴，台中地院審理時，阿雄認罪並和檢方進行認罪協商，依無故侵入他人住宅罪，判拘役30日，可易科罰金。

中檢起訴指稱，雲林28歲男子阿雄（化名），去年7月26日晚上投宿台中市中區一間飯店，不料隔天上午9點多，因不明原因全裸走出房門，到隔壁房間敲門，鄰房男性房客聽到聲音打開門查看，阿雄竟直接闖入，還到廁所裡面上廁所，並挪動房間內的衣服和包包。

該名男房客被阿雄怪異的舉動嚇到，不知他有何企圖，離開房間走到飯店走道查看，阿雄也跟著裸體走到房門口，男房客要求他離開，阿雄才拿起房內的毛巾遮蔽下體後離開房間。

隔沒多久，阿雄又到隔壁房間敲門，並掏出1千元現鈔給男房客，表示自己喝醉了，但被男房客拒絕，阿雄才離開，男房客事後報警提告。

檢警調查時，阿雄坦承有進入隔壁房間，但矢口否認犯行，辯稱：「我在夢遊無意識，不清楚自己在幹嘛」。

阿雄並提出前往診所的就診證明，該診斷書雖記載有夢遊症，不過並無應診日期，且開立日期是在案發後的隔月，檢方認為無從佐證在案發時是處於夢遊狀態，依無故侵入他人住宅罪將他起訴。至於裸體的行為，勘驗監視器後，發現他在走廊時有以雙手遮掩下體，且當時走廊並無其他人在場，因此公然猥褻罪嫌不成立。

台中地院審理時，阿雄改口認罪，並與檢察官達成認罪協商，依無故侵入他人住宅罪，判處拘役30日，可易科罰金。

